اللاذقية تشتعل لليوم الرابع.. حرائق هائلة تلتهم آلاف الهكتارات وفرق الإطفاء تستنفر (فيديو)

ما زالت الحرائق الواسعة في جبل التركمان ومناطق أخرى في ريف اللاذقية مستمرة لليوم الرابع على التوالي، بينما يواصل الدفاع المدني السوري جهوده للسيطرة عليها.

اللاذقية على شفا الكارثة

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، للجزيرة مباشر، إن مساحة الحرائق في ريف اللاذقية تجاوزت 7 آلاف هكتار حتى الآن، لافتا إلى أن الوضع كان على شفا كارثة أمس السبت، لكن جرى التمكن من السيطرة على الحرائق في مناطق عدة بريف اللاذقية.

وأوضح الوزير السوري أن نحو 90 فريقا وأكثر من 150 آلية تشارك في جهود إخماد الحرائق بريف اللاذقية بمساعدة تركية وأردنية.

وأشار إلى أن حرائق ريف اللاذقية تُعَد “كارثة مناخية وبيئية” تصيب سوريا، بينما عرقل اشتداد سرعة الرياح من جهود إخماد الحرائق في ريف اللاذقية، كما أسهمت سرعة الرياح في انتشار الحرائق “ونبذل كل ما بوسعنا لمنع اتساع رقعتها”.

الحـ،ـرائق تستعر في ريف اللاذقية بسوريا وفرق إطفاء تركية تشارك في عمليات إخمادها pic.twitter.com/DIG0rVtcH7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2025

مخلفات الحرب تضاعف التحديات

وأوضح الدفاع المدني السوري أن انفجار مخلفات حرب غير منفجرة من زمن النظام البائد ضاعفت من صعوبة التحديات التي يواجهها رجال الإطفاء خلال إخماد الحرائق الضخمة المندلعة في ريف اللاذقية.

انفجارات لمخلفات حرب وذخائر غير منفجرة تزيد من الواقع الصعب الذي يواجهه الإطفائيون خلال إخماد الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في ريف اللاذقية لليوم الثالث على التوالي. #الدفاع_المدني_السوري #سوريا #اللاذقية #حرائق pic.twitter.com/a2tnfEqU8i — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 5, 2025

تشكيل غرفة عمليات ميدانية

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأنه في ظل اتساع رقعة الحرائق، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأحد، تشكيل غرفة عمليات ميدانية مشتركة بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي.

مع توسّع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري نتيجة الظروف المناخية القاسية، واشتداد سرعة الرياح، ووجود مخلفات الحرب التي تعيق حركة فرق الإطفاء، تم إنشاء غرفة عمليات ميدانية مشتركة تضم عدداً من المنظمات السورية الفاعلة، وباشرت الغرفة بتقديم الدعم اللوجستي والميداني لجهود إخماد… — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 5, 2025

انقطاع الكهرباء

وتسببت الحرائق في خروج محطة تحويل كهرباء البسيط من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها، بما في ذلك مضخات المياه المرتبطة بها.