الأخبار|سوريا

اللاذقية تشتعل لليوم الرابع.. حرائق هائلة تلتهم آلاف الهكتارات وفرق الإطفاء تستنفر (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 13 ثانية 02:13
6/7/2025-|آخر تحديث: 12:10 PM (توقيت مكة)

ما زالت الحرائق الواسعة في جبل التركمان ومناطق أخرى في ريف اللاذقية مستمرة لليوم الرابع على التوالي، بينما يواصل الدفاع المدني السوري جهوده للسيطرة عليها.

اللاذقية على شفا الكارثة

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، للجزيرة مباشر، إن مساحة الحرائق في ريف اللاذقية تجاوزت 7 آلاف هكتار حتى الآن، لافتا إلى أن الوضع كان على شفا كارثة أمس السبت، لكن جرى التمكن من السيطرة على الحرائق في مناطق عدة بريف اللاذقية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضح الوزير السوري أن نحو 90 فريقا وأكثر من 150 آلية تشارك في جهود إخماد الحرائق بريف اللاذقية بمساعدة تركية وأردنية.

وأشار إلى أن حرائق ريف اللاذقية تُعَد “كارثة مناخية وبيئية” تصيب سوريا، بينما عرقل اشتداد سرعة الرياح من جهود إخماد الحرائق في ريف اللاذقية، كما أسهمت سرعة الرياح في انتشار الحرائق “ونبذل كل ما بوسعنا لمنع اتساع رقعتها”.

مخلفات الحرب تضاعف التحديات

وأوضح الدفاع المدني السوري أن انفجار مخلفات حرب غير منفجرة من زمن النظام البائد ضاعفت من صعوبة التحديات التي يواجهها رجال الإطفاء خلال إخماد الحرائق الضخمة المندلعة في ريف اللاذقية.

تشكيل غرفة عمليات ميدانية

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأنه في ظل اتساع رقعة الحرائق، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأحد، تشكيل غرفة عمليات ميدانية مشتركة بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي.

انقطاع الكهرباء

وتسببت الحرائق في خروج محطة تحويل كهرباء البسيط من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تتغذى منها، بما في ذلك مضخات المياه المرتبطة بها.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

إعلان