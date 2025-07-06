“لا أستطيع التوقف عن شمّ رائحة الجثث”.. انتحار جندي إسرائيلي بسبب حرب غزة

أقدم الجندي الاحتياطي الإسرائيلي دانيال إدري (24 عامًا) على الانتحار، أمس السبت، في غابة بيريا قرب مدينة صفد، متأثرا بالصدمات التي خلفتها مشاركته في المعارك بقطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال موقع واللا الإسرائيلي، إن دانيال احتفل بعيد ميلاده الـ24 قبل نحو شهر، إلا أن الاحتفال لم يحمل أي طابع من الفرح، إذ كان متأثرا بالمشاهد الدموية التي شاهدها في العمليات العسكرية في غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى فِقدانه اثنين من أصدقائه المقربين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت سيغال والدة دانيال، إن ابنها لم يتحمل هول ما رآه، وأضافت “كان يقول لي: أمي، لا أستطيع التوقف عن شمّ رائحة الجثث”، وتابعت باكية “لقد رأى أهوالا. لم يعد قادرًا على احتمال الألم”.

وتابعت سيغال “دانيال يتيم الأب منذ الطفولة، وكان الابن الثالث من بين أربعة إخوة. لقد أراد دائمًا أن يخدم في الجيش، وكان فخورًا بأداء خدمته في الاحتياط، التي انتهت قبل نحو خمسة أشهر”، إلا أن الصدمة النفسية لم تفارقه، بل لاحقته حتى لحظة اتخاذه قرارا بوضع حد لحياته.

ولم توافق السلطات الإسرائيلية على دفن الجندي في مراسم عسكرية رغم مطالبة عائلته بذلك.