تحذير من وجبة خفيفة يعشقها الملايين.. وإليك أفضل البدائل

اعتاد كثيرون في مناطق مختلفة من العالم تناول وجبة خفيفة سريعة وسهلة، وهي غمس البسكويت في الشاي والاستمتاع بمذاقه اللذيذ، مع رشفات إضافية من المشروب الساخن.

قد تكون هذه الوجبة السريعة هي أول ما يبدأ به البعض يومهم، وقد تكون مجرد وجبة خفيفة بوسط النهار، لكن المواظبة عليها باستمرار قد تؤدي إلى نتائج صحية غير مرغوب فيها، كما يحذر خبراء في التغذية.

وجبة غنية بالسكريات بلا ألياف

ويحتوي البسكويت، الذي يُتناول مع الشاي، عادة على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة، والقليل من الألياف المهمة والنافعة للجسم، التي تتوافر في الخضراوات وبعض الفواكه.

ويؤدي تناول وجبة غنية بالسكريات، مثل البسكويت، إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو أمر يجب الانتباه إليه، خاصة بالنسبة لمرضى السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية.

كما قد يؤدي تناول السكريات والدهون غير المشبعة الموجودة في البسكويت باستمرار إلى زيادة الوزن، خاصة إذا جرى هذا بإفراط.

بدائل أفضل

وينصح خبراء التغذية ببدائل لتجنب هذه المشكلات الصحية التي قد تنتج عن الاعتياد باستمرار على وجبة خفيفة من البسكويت والشاي.

من أهم هذه البدائل الاعتماد على البسكويت المصنوع من الشوفان أو الحبوب الكاملة، وبه القليل من السكريات أو بلا سكر، أو تناول الشاي أو القهوة مع المكسرات أو الفاكهة، بدلا من البسكويت.

وينصح خبراء التغذية بالحرص في اختيار الوجبات الخفيفة، والتركيز على الوجبات الغنية بالألياف والفيتامينات التي تفيد الجسم، وتجنب زيادة الوزن.