فصائل المقاومة تكثف قصفها ضد قوات الاحتلال وتفجر دبابة إسرائيلية وسط خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال في منطقتي السطر والقرارة شمالي مدينة خان يونس، مستخدمة قذائف هاون دقيقة الإصابة. كما استهدفت مستوطنتي “نيريم” و”العين الثالثة” بصواريخ من طراز “رجوم 114 ملم”، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس أطلقت صاروخا باتجاه غلاف غزة، وأن الصاروخ أصاب موقعا لإعادة بناء منازل هدمت في السابع من أكتوبر بمستوطنة نيريم.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب قطاع غزة سقطت في منطقة نيريم دون وقوع إصابات. وأعلن الجيش عن إطلاق صفارات الإنذار فور رصد الصاروخ في منطقة غلاف غزة.

تفجير دبابة

من جهتها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة إسرائيلية كانت متمركزة قرب متنزه العقاد في حي المحطة وسط مدينة خان يونس، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

بدورها، ذكرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أنها قصفت تمركزًا لآليات وجنود الاحتلال شرق منطقة القرارة شمال خان يونس، بوابل من قذائف الهاون عيار 60 ملم نظامي، مشيرة إلى أن القصف جاء بعد رصد تحركات معادية في المنطقة.

قصف تجمع لقوات الاحتلال

وفي ذات السياق، أعلنت كتائب المجاهدين، عن قصف تجمع لقوات الاحتلال في منطقة معن بمدينة خان يونس، باستخدام قذائف هاون عيار 81 ملم، مشيرة إلى أن مقاتليها نفذوا العملية بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.