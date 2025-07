فيضانات عارمة في تكساس تسفر عن عشرات القتلى.. والبحث عن فتيات مفقودات (فيديو)

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في ولاية تكساس الأمريكية إلى 50 شخصا على الأقل، فيما واصل عناصر الإنقاذ، خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، البحث عن 27 فتاة فقدن في مخيم صيفي في الولاية.

وبقيت تحذيرات من الفيضانات قائمة في أنحاء وسط تكساس، فيما ارتفع منسوب نهر غوادلوبي 8 أمتار في 45 دقيقة فقط.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out. It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes. I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa

وقال قائد شرطة المنطقة المنكوبة، لاري ليثا، في مؤتمر صحفي “انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، من بينها 28 بالغا إضافة إلى 15 طفلا”.

وعُثر على عدد من الضحايا في مقاطعات أخرى، لترتفع حصيلة القتلى إلى 50 شخصا.

ولم ينته الخطر بعد، إذ استمر هطول الأمطار الغزيرة على المجتمعات الواقعة خارج مدينة سان أنطونيو، أمس السبت، فيما استمر سريان مفعول التحذيرات والإنذارات من الفيضانات العارمة.

واستخدمت فرق البحث والإنقاذ المروحيات والقوارب والطائرات المسيرة للبحث عن الضحايا وإنقاذ العالقين فوق الأشجار ومن المخيمات التي عزلتها الطرق المدمرة.

وتعهد حاكم تكساس، جريج أبوت، بأن تعمل السلطات على مدار الساعة، مضيفا أنه يجري البحث في مناطق جديدة مع انحسار المياه.

وأعلن أبوت، اليوم الأحد، يوما للصلاة من أجل الولاية.

وقال أبوت، في بيان، “أدعو كل مواطن من تكساس إلى الانضمام إليّ في الصلاة اليوم الأحد، من أجل الأرواح التي فُقدت، ومن أجل المفقودين، ومن أجل تعافي مجتمعاتنا، ومن أجل سلامة الموجودين في الخطوط الأمامية”.

This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، إن عناصر خفر السواحل “يصارعون العواصف” لإجلاء السكان العالقين.

من جانبه، أكد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس، نيم كيد، أن أطقم الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادلوبي بحثا عن ناجين وجثث.

وأفاد قائد شرطة الولاية السبت بأن 27 طفلة من مخيم “ميستك” في مقاطعة كير ما زلن مفقودات. وكانت نحو 750 فتاة في المخيم الواقع على ضفاف نهر غوادلوبي.

Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6

