كلماته أشعلت مواقع التواصل.. شاعر غزاوي ينظُم شهاداته عن مجازر إسرائيل في قصائد (فيديو)

تحولت حالة الغضب والقهر التي عاشها الشاعر الفلسطيني عادل الرمادي، بعد نجاته من مجزرة إسرائيلية استهدفت منازل عدة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، إلى حالة شعرية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى الرمادي الذي عاش معاناة حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، ونجا من الموت أكثر من مرة، للجزيرة مباشر، تفاصيل المجزرة الإسرائيلية التي كان أحد الناجين منها وشاهدًا عليها.

قصائد عفوية

وقال الرمادي إن قصفًا استهدف عددا من المنازل في حي الزيتون شرقي المدينة، أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من سكان الحي، مشيرًا إلى أنه رأى الأشلاء الممزقة في الطرقات وساعد في نقل المصابين إلى المستشفى.

وأوضح أنه وفي طريقه للمستشفى مع عدد من المصابين ألقى بعض قصائد الشعر بعفوية، لتعبر عن الحالة التي يعيشها سكان القطاع، مشددا على أن الحرب تسببت بخسارة كبيرة لجميع سكان غزة.

وأضاف “فقدنا كل شيء بسبب هذه الحرب، وتحولنا من شعراء نقف على المنصات، إلى أشخاص نقف في طوابير الخبز من أجل الحصول على الطعام الذي نسد به جوعنا”.

وأوضح الرمادي أنه بسبب الحرب فقد كل شيء، بما في ذلك منزله والمكان الذي اعتاد الكتابة فيه، علاوة على بعض القصائد الشعرية التي كتبها على أوراقه الخاصة، لكنه لم يتمكن من تذكرها بعد أن ضاعت بسبب القصف الإسرائيلي.