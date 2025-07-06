من أسنان رجل دُفن قبل 5 آلاف عام.. قراءة أول جينوم بشري كامل من عصر الأهرامات

ذكرت مجلة “نيتشر” العلمية الشهيرة أن العلماء نجحوا في التوصل إلى أول تسلسل لجينوم (الخلية الوراثية) بشري كامل لقدماء المصريين، وفق دراسة بريطانية جديدة.

وأظهرت الدراسة، التي أُجريت على أسنان رجل مُسن عاش في الفترة التي بُنيت فيها الأهرامات الأولى، أول تسلسل كامل للجينوم البشري في ذلك الوقت.

نجاح مفاجئ

وقال بونتوس سكوجلوند، الباحث المشارك في الدراسة، الذي يدرس الحمض النووي في معهد فرانسيس كريك في لندن، في مؤتمر صحفي قبل نشر البحث “فوجئتُ بشدة بنجاح التسلسل”، مضيفا أنه كان من المستبعد نجاحه بعد فشل محاولات سابقة.

وتكشف تحليلات الحمض النووي لهذا الرجل المصري، الذي عاش قبل خمسة آلاف عام، وجود أصول مشابهة لأصول شعوب شمال إفريقيا القديمة الأخرى، وكذلك شعوب الشرق الأوسط.

محاولات سابقة على المومياوات

وقال ديفيد رايش، عالم الوراثة السكانية في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، الذي لم يشارك في الدراسة، معلقا عليها “لفترة طويلة كنا نأمل الحصول على أول حمض نووي قديم من المومياوات”.

وأوضح سكوجلاند أن “مناخ شمال إفريقيا الحار يسرع من تحلل الحمض النووي، وأيضا تسرع عملية التحنيط من هذا التحلل”.

وأشار سكوجلاند إلى أن “المومياوات لا تُعَد طريقة مثالية للحفاظ على الحمض النووي”.

قبر منحوت في الصخر بجنوب مصر

ومن ثَم، اعتمد سكوجلاند وفريقه على بقايا لرجل مصري لم يُحنَّط، بل دُفن بدلا من ذلك في وعاء خزفي “وهي علامة على المكانة العالية، لكنه ليس من النخبة” كما أوضح سكوجلاند.

ووُضع هذا الوعاء الخزفي داخل قبر منحوت في الصخر، وتم الحفاظ عليه بشكل جيد بما يكفي للحصول مرتين على مستخلصات الحمض النووي من جذور أسنانه.

وعُثر على هذا القبر في موقع أثري يُدعى النويرات، على بُعد 265 كيلومترا جنوب القاهرة على ضفاف نهر النيل. واكتُشفت الأسنان والعظام عام 1902، عندما كانت مصر تحت الاستعمار البريطاني، ونُقلت إلى مؤسسات في ليفربول، وبقيت هناك منذ ذلك الحين.