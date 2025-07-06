نجا الأطفال بلا أمهات.. تفاصيل مروعة لمجزرة عائلة الغرابلي في غزة (فيديو)

لم يتبق لأطفال عائلة الغرابلي أمهات، بعد قصف الاحتلال لمنزل لجأت إليه العائلة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد جميع أمهات العائلة وعدد من الأطفال في القصف الإسرائيلي.

الناجي من المجزرة الإسرائيلية، عبيد الغرابلي، ذو العشرة أعوام، روى اللحظات المروعة التي عاشها لحظة القصف الذي وقع يوم الأربعاء، قائلًا: سقطت على المنزل 4 صواريخ ونحن نشاهد التلفاز، كانت النار كبيرة جدًا وأمي وإخوتي استشهدوا جميعًا.

وأضاف عبيد، للجزيرة مباشر “كنت تحت الأنقاض وتمكنت من إنقاذ نفسي وأخي الصغير، لكن الركام كان عاليًا جدًا ولم أستطع إنقاذ أحد آخر”، لافتًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 11 فردًا من عائلته.

وقال عم عبيد، سامح الغرابلي: “الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنزل الذي نزحت إليه العائلة من حي الشجاعية بشكل كامل”، مشيرًا إلى أنه هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها الاحتلال العائلة.

وأوضح الغرابلي، للجزيرة مباشر، أن العائلة كانت تستعد لمغادرة المنزل إلى مكان أكثر أمانًا”. وتابع: “فوجئنا بالقصف، وعند وصولي للمكان وجدته محترقًا ومدمرًا بالكامل، والشهداء جميعهم من النساء والأطفال”.

“تعرفت على ابنتي من أشلائها”

وتابع متحدثا بحرقة: “ابنتي عمرها 19 عامًا لم أجد منها إلا أشلاء ممزقة، وعرفتها بصعوبة بالغة، أما الأطفال فكانوا متفحمين”، مستكملًا: “جميع الأطفال نجوا بلا أمهات، والاحتلال بمجزرته البشعة قتل جميع الأمهات وترك الأطفال أيتامًا”.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة للقطاع إلى 57 ألفا و418 قتيلا و136 ألفا و261 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للوزارة عرض “التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وبحسب الوزارة، “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 شهيدا، و304 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من “شهداء (منتظري) المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء، وأكثر من 40 مصابا”.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي إلى “57 ألفا و418 شهيدا، و136 ألفا و261 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023”.