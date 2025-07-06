هجوم عنيف لـ”الذباب المصري” على إسرائيل.. تفاعل لافت و”الوشق” يعود إلى الواجهة

تصدَّر وسم تحت عنوان “الذباب المصري” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديث عن أسراب من الذباب المصري هاجمت منازل المستوطنين في إسرائيل خاصة المستوطنات القريبة من الحدود مع مصر.

واحتفى مصريون عبر مواقع التواصل باجتياح الذباب لمنازل المستوطنين في حيفا المحتلة، مستبشرين بأن “الذباب وقبله الوشق المصري جند من جنود الله، ينتقم بها للفلسطينيين من وحشية الإسرائيليين”.

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وقال حساب لناشطة مصرية على منصة إكس “الذباب المصري والوشق المصري والشعب المصري.. دوَّر على أي حاجة مصرية هتلاقيها مش طايقاهم (تعني الإسرائيليين)”.

وقال حساب آخر “عندما تفعل الطبيعة ما عجزت عنه السياسة.. الذباب المصري والوشق يهاجمان إسرائيل”.

“صدمة ورعب”

وتحدَّث ناشطون وتقارير إخبارية عن حالة “صدمة ورعب” يعيشها كثير من الإسرائيليين جراء اجتياح تلك الأسراب من الذباب المصري لمناطق عدة في إسرائيل في ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة.

وأفاد تقرير لصحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، نقلا عن سكان حي “أوريام” الراقي في منطقة “أورعفيفا” في حيفا المحتلة، أنهم “يعيشون حالة شديدة من القلق بسبب هجوم ذباب مصدره مصر لمنطقتهم بشكل غير مسبوق”.

وذكرت الصحيفة أن الذباب ينتقل بشكل سريع بين المنازل، وأحدث حالة من الخوف لتسببه في انتقال “بكتيريا خطرة للمواطنين تسبّب مشكلات في الهضم والتنفس للمستوطنين”.

إهمال وأخطار صحية

واتهم سكان “أورغيفيا” الحكومة والمسؤولين ببلدية مدينة حيفا بإهمال أوضاعهم المعيشية والصحية لحساب الانشغال بالحرب، مهددين بعدم دفع ضريبة الأملاك المستحقة عليهم إذا استمرت هذه الحالة من تردي جودة الحياة.

وأفاد تقرير “يسرائيل هيوم” تحت عنوان “أحد آفات مصر.. هجوم عنيف لذباب مصري على إسرائيل” بأن الذباب المصري من نوع “دروسوفيلا البحثية”، ويشكل خطرا صحيا حقيقيا.

وأشار إلى أن هذا الذباب يأتي من مصادر ملوثة مثل مياه الصرف الصحي والعفن والمياه الراكدة.

ويستقر هذا الذباب على الطعام والشراب والملابس والفراش، وينقل بكتيريا خطرة مثل “الإشريكية القولونية” و”السالمونيلا” وغيرها، مسبّبا أعراضا صحية مثل الإسهال والقيء وآلام البطن واضطرابات حادة في الهضم، بالإضافة إلى ضيق التنفس وتهيج الحلق والجلد وغيرها.

يديعوت أحرونوت: “الوشق” يهاجم جنودا إسرائيليين قرب الحدود المصريةhttps://t.co/h0PioS5F1I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2025

“أشبه بأحد أوبئة مصر في عهد النبي موسى”

ونقلت “يسرائيل هيوم” عن أحد المستوطنين قوله إن “الذباب ينتشر في كل مكان في الخزائن وفي الثلاجة وفي الحمامات وفي المراحيض، في جميع أنحاء المنزل، وهو أشبه بأحد أوبئة مصر في عهد النبي موسى”.

وقال مستوطن آخر “مضطرون إلى فحص الطعام 200 مرة قبل تناوله، إنها كارثة، ستائر المنزل أشبه بجرس رياح للموتى، لا شيء يجدي نفعا”.

وصرَّح سكان الحي للصحيفة بأن أسراب الذباب المصري تغزو منازلهم “التي اشتروها بأموال طائلة في حي فاخر وليس في مستنقع”، وأضافوا أنه “أصبح من الصعب العيش وسط هذه التهديدات الصحية”.

وقال السكان، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إن أعمال الصيانة في الحي شبه معطلة، وقد تركهم مسؤولو البلدية لمصيرهم، وهو ما يفاقم الظاهرة التي نشأت بسبب الإهمال والقذارة.

مهاجمة أسراب الذباب المصري لمنازل مستوطنين في مدينة حيفا المحتلة، أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت منذ أشهر، عندما هاجم الوشق المصري -وهو حيوان بري مفترس يشبه النمر من فصيلة السنوريات- جنودا إسرائيليين عند الحدود الشرقية لمصر.