هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قدَّم تعهدا لـ”بن غفير وسموتريتش” بشأن الحرب على غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الوزيرين اليمينيين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بأن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي بشكل دائم قبل تحقيق هدف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، في إشارة إلى التزامه خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بالشروط الأمنية الصارمة التي تطالب بها حكومته.

ويأتي هذا التأكيد في ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إذ أشار مقربون من نتنياهو إلى أنه طلب من الوزراء المعارضين للاتفاق المتوقع مع حركة حماس التريث حتى نهاية العطلة الصيفية للكنيست، لمنحه فرصة لتنفيذ وعوده السياسية والعسكرية بعد المرحلة الأولى من الصفقة.

وفد تفاوضي إلى الدوحة

وفي تطور ميداني مهم، أعلنت هيئة البث أن وفد التفاوض الإسرائيلي سيتجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، بعد أن أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القرار بإرسال الوفد اتُّخذ بالفعل، وأن طاقم التفاوض سيطلب من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) توسيع صلاحياته لتقريب وجهات النظر مع الوسطاء.

המסר של נתניהו לבן גביר וסמוטריץ': לא נסיים את הלחימה סופית – ללא פירוז עזה.

בסביבת נתניהו יציעו למאיימים בפרישה לבחון את עמדתם בפגרת הכנסת, כשיוכלו לדעת אם קיים את הבטחותיו בתום השלב הראשון לעסקה — יערה שפירא (@yaara_shapira) July 5, 2025

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل لم ترفض رد حركة حماس بشكل كامل، وأنها تعتقد أنه “يحتوي على عناصر يمكن البناء عليها”. ومن المقرر أن يناقش الكابينت الرد بشكل مفصل خلال اجتماعه الليلة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل العملية التفاوضية.

من جهتها، كانت حركة حماس قد أعلنت أنها أنهت مشاوراتها الداخلية والفصائلية، وسلّمت ردها الرسمي إلى الوسطاء، مؤكدة أنه يحمل طابعا إيجابيا واستعدادا فوريا للدخول في مفاوضات بشأن آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

مكافأة للإرهاب

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل على هدنة 60 يوما بهدف إطلاق سراح الأسرى، فإن قادة بارزين في الحكومة الإسرائيلية، من بينهم بن غفير، يرفضون أي مسار تفاوضي لا يشمل القضاء التام على حماس.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد جدد هجومه، في وقت سابق السبت، على أي اتفاق جزئي مع حماس، وقال إن “الانسحاب العسكري من غزة، وإطلاق سراح مئات الأسرى مقابل الرهائن، وضخ مساعدات إنسانية ضخمة، يُعَد مكافأة للإرهاب”، حسب وصفه.

ودعا بن غفير إلى احتلال كامل للقطاع، ووقف تام للمساعدات، وتشجيع هجرة الفلسطينيين، مطالبا نتنياهو بالعدول عن “مسار الاستسلام” والعودة إلى خيار “الحسم العسكري الكامل”.