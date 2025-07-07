لا داعي للبوتوكس.. 5 أطعمة مدعومة علميا تعيد شبابك في غضون أسابيع (شاهد)

هل من الممكن أن تؤخّر وجبة طعام، ظهور التجاعيد وتعيد لك شبابك خلال أسابيع؟ دراسة علمية جديدة تقول: نعم.

ففي تجربة لافتة أجراها باحثون أمريكيون، نجح العلماء في تقليل “العمر البيولوجي” لمجموعة من الرجال بمقدار عامين ونصف، في غضون 8 أسابيع فقط، من خلال تناول مكونات غذائية طبيعية ومتوفرة في كل منزل تقريبًا، دون اللجوء إلى البوتوكس أو المستحضرات التجميلية الباهظة الثمن.

الدراسة التي نُشرت في مجلة “Aging” الأمريكية، أظهرت أن النظام الغذائي لا يؤثر في الشكل الخارجي للإنسان فقط، بل يمكنه التأثير فيما هو أعمق بكثير، وذلك من خلال إعادة “برمجة الجينات” وتعديل ما يُعرف بـ”الميثيليشن” في الحمض النووي (DNA methylation)، وهي عملية بيولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة وعلاماتها.

ورغم أن عدد المشاركين في التجربة كان قليلًا نسبيًّا، فإن نتائجها كانت مدهشة، حيث أدى التزامهم بتناول وجبة واحدة غنية بمكونات طبيعية يوميًّا، إلى نتائج ملموسة في تقليل العمر البيولوجي، وهي نتائج تُعد واعدة في مجال الطب الوقائي والتجميلي على حد سواء.

الغذاء بديل البوتوكس؟

وأوضحت الدراسة أن هذا النوع من الأبحاث يفتح الباب أمام بدائل طبيعية آمنة وغير مكلفة، ويمكن أن يغني كثيرين عن اللجوء إلى العلاجات التجميلية مثل البوتوكس والفيلر، مؤكدة أن الثقافة الغذائية الذكية قد تكون أقوى سلاح لمقاومة الزمن.

الأطعمة الخمسة الخارقة

وسلطت الدراسة الضوء على 5 مكونات غذائية ارتبطت بتجديد الخلايا وتأخير علامات التقدّم في السن، وهي:

الشاي الأخضر

وهو غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهابات، مما يعزز نضارة البشرة ويبطئ الشيخوخة.

الثوم

ويُعرف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمطهّرة، كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز تجدد الخلايا.

الكركم

ويحتوي على مادة “الكركمين” ذات الخصائص المضادة للالتهاب، التي تؤثر في الجينات المرتبطة بالشيخوخة.

التوت (بأنواعه المختلفة)

وهو مصدر غني بمركبات الفلافونويد والبوليفينول، التي تسهم في حماية البشرة من الأضرار البيئية وتحفّز إنتاج الكولاجين.

الروزماري (إكليل الجبل)

وهو يُحسّن تدفق الدم إلى الجلد ويعزز مرونته، كما يعمل مضادًّا طبيعيًّا للأكسدة ومقوّيًا للمناعة.

توصيات عملية

ويشير الباحثون إلى أن إدخال هذه العناصر ضمن نظام غذائي متوازن، حتى لو كان من خلال وجبة واحدة فقط في اليوم، يمكن أن يكون له أثر ملموس على صحة الجلد والوظائف البيولوجية المرتبطة بالعمر.

كما يُوصى بتقليل السكر والدقيق الأبيض واللحوم المصنّعة، والحرص على النوم الجيد وممارسة الرياضة، لتعزيز نتائج هذه الأطعمة.

وخلص الباحثون إلى أن الوجه الشاب قد لا يكون بعيد المنال، وقد لا يتطلب إبرة بوتوكس أو جلسة ليزر، بل ربما يبدأ بكوب شاي أخضر صباحي، وملعقة من الكركم، ووجبة غنية بالتوت والثوم والروزماري. إنها وصفة بسيطة.. لكنها مدعومة بالعلم.