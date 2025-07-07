القضاء التركي يحقق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري بتهمة إهانة أردوغان

أعلن المدعي العام، في أنقرة التركية، الأحد، فتح تحقيق جديد، بحق زعيم المعارضة، أوزغور أوزال، بتهمة “إهانة الرئيس” رجب طيب أردوغان، وجرائم أخرى، بعد تعليقات أطلقها إثر توقيف رؤساء بلديات معارضين.

وبذلك تتواصل سلسلة الملاحقات القضائية ضد أوزال، ومسؤولين آخرين، من حزب الشعب الجمهوري، المعارض.

وجاء في بيان المدعي العام “إن الكلمات التي تفوه بها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في 5 يوليو/ تموز، تنحدر إلى مستوى جرائم، تشمل إهانة الرئيس، والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة، وإهانة مسؤولين حكوميين، وتهديدهم”.

وأطلق أوزال تصريحات ندد خلالها بشدة، بتوقيف 3 من رؤساء البلديات، التابعين لحزب الشعب الجمهوري، قائلا “سيأخذ كل منا مكانه في التاريخ”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزال، بتهمة “إهانة الرئيس علنا” و”ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة”.

ويواجه أوزال أيضا، دعوى قضائية أخرى، تطعن بقانونية انتخابه، رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، على خلفية مزاعم بشراء أصوات، في المؤتمر العام للحزب الذي عُقد نهاية 2023.

يذكر أن أردوغان كان قد ندد قبل أسابيع بتعرض أوزال لاعتداء جسدي خلال مشاركته في فعالية جماهيرية في إسطنبول.