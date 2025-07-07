المقاومة الفلسطينية تكثّف ضرباتها.. مشاهد لعمليات قصف دقيقة في شرق القرارة وخان يونس وجباليا (فيديو)

كشفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، عن مشاهد جديدة توثق سلسلة عمليات قصف نُفذت أخيرا ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في قطاع غزة، بالتعاون مع فصائل مقاومة أخرى، في إطار الرد المتواصل على العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الفيديو الذي نُشر على الحساب الرسمي للألوية على منصة “تلغرام” أظهر مقاتلي الألوية وهم يقومون بتجهيز قذائف الهاون من عيار “60 ملم”، وتحديد زوايا الإطلاق بدقة قبل تنفيذ الرماية نحو الموقع المستهدف.

وقالت الألوية، في بيان مقتضب مرفق بالفيديو، إن العملية جاءت ردا على “الجرائم المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة”، متوعدة بالمزيد من الضربات الدقيقة والمؤثرة في عمق تجمعات جيش الاحتلال وتمركزاته.

شهداء الأقصى ولواء العامودي

كما أظهر مقطع آخر، نشرته الألوية على “تلغرام”، لحظة استهداف تموضع لجنود الاحتلال وآلياته شرق بلدة القرارة جنوبي القطاع، باستخدام قذائف هاون من عيار “60 ملم”. وشاركت في هذه العملية كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي.

ضربات في جباليا وخان يونس

وفي سياق متصل، أعلنت الألوية تنفيذ عملية قصف مشتركة يوم الجمعة 4 يوليو/تموز الجاري، بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم، استهدفت تحشدا عسكريا إسرائيليا قرب المسجد العمري في جباليا البلد شمالي القطاع، باستخدام قذائف هاون عيار “60 ملم”.

كتائب المجاهدين

كما أعلنت كتائب المجاهدين أنها قصفت بنجاح تجمعا لقوات الاحتلال في منطقة معن شرق خان يونس، مستخدمة قذائف هاون من عيار “81 ملم”. وقالت في بيان مقتضب “بفضل الله وتوفيقه، تمكن مجاهدونا من دك تجمع لقوات العدو في منطقة معن بقذائف الهاون عيار 81 ملم”.