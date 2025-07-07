إسرائيل تستهدف اليمن بغارات جوية والحوثيون يؤكدون تصدي الدفاعات الجوية للهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه استهدف بالمقاتلات، مواقع في اليمن، قال إنها تابعة للحوثيين، في موانئ الحديدة ورأس عيسي، والصليف، ومحطة كهرباء رأس الكثيب، معتبرا أن ذلك يأتي، في إطار الرد على الهجمات المتكررة من الحوثيين، على إسرائيل.

في الوقت نفسه، أكد الحوثيون إن دفاعاتهم الجوية، تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان “إن القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدنا”.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، على منصة اكس، أنّ “طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الحديدة”، ثم أشارت لاحقا، إلى أن الغارات استهدفت “موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب” في المحافظة، المطلة على ساحل البحر الأحمر.

المنطقة نفسها، شهدت غارات إسرائيلية متكررة، كان آخرها قبل نحو شهر، وشملت هذه الغارات في مجملها، موانئ البلاد ومطار العاصمة صنعاء.

وجاءت الهجمات بعد أقل من نصف ساعة، من تحذير الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، “المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء الحديدة – راس الخطيب” من شن طيران الدولة العبرية، “في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”.

#عاجل ‼️إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة – راس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الارهابي

⭕️سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها

⭕️من اجل سلامتكم نحث… pic.twitter.com/0D8f9s3rPc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 6, 2025

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل، وحماس، في غزة، نفذ الحوثيون، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل، وضدّ سفن في البحر الأحمر، أكّدوا ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار دعمهم للفلسطينيين.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الشهر الماضي، بفرض حصار جوي، وبحري، على الحوثيين في حال استمرار هجماتهم.

وفي مايو/ أيار الماضي، دمرت غارات إسرائيلية آخر طائرة مدنية، رابضة في مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون.