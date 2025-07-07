صدفة تعيد لتركيا سجادة أثرية عمرها أكثر من 500 عام

تسببت صورة لسجادة قديمة، منشورة في كتاب عن تاريخ السجاد العثماني، في استعادة تركيا سجادة أثرية تعد تحفة من تراث البلاد، يتخطى عمرها 500 عام.

وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الأحد، استعادة السجادة التاريخية، بعد غياب 3 عقود.

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضح أرصوي، أن مواطنا إيطاليا أعاد سجادة تركية عمرها 500 عام، إلى مكان صناعتها الأول، في ولاية أوشاق غربي تركيا.

ولفت الوزير التركي إلى أن أدريان ستيفان إيونيسكو، أعاد السجادة متطوعا، ووجه إليه الشكر، بسبب “حسه العالي واهتمامه بالتراث التاريخي”.

وقال أرصوي في المنشور “عادت سجادة أوشاق، التي تعد رمزا للحرفية العثمانية، ويصل عمرها إلى نحو خمسة قرون، إلى موطنها بعد اختفائها لمدة 30 عاما”.

وليس من الواضح الملابسات التي صاحبت اختفاء السجادة، التي وصفها أرصوي بأنها “ليست مجرد سجادة، بل هي عودة صامتة وعميقة لثقافتنا وذاكرتنا وأناقتنا”.

Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık beş asırlık tarihî Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü. Yüzyıllar önce Uşak’ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi, ait olduğu yere… pic.twitter.com/PR8HAnzB0a — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 6, 2025

من جانبها، ذكرت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان أن السجادة النادرة منسوجة في ولاية أوشاق التركية، وتعد إحدى نماذج نسج السجاد العثماني، وعثر عليها ضمن مجموعة مقتنيات خارج تركيا، بعد أن فقدت لسنوات طويلة.

وأوضح البيان أن السجادة عثر عليها، ضمن مجموعة المقتنيات الخاصة للمواطن الإيطالي أدريان ستيفان إيونيسكو، وأنه اشترى السجادة، من الفنان الإيطالي الراحل، إرمينينيو بوتيني.

ولفت إلى أن إيونيسكو، لاحظ أن السجادة تتطابق مع صورة سجادة منشورة، في كتاب للفنانة التركية سوزان بيرقدار أوغلو عن السجاد.