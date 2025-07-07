“لدينا فرصة جيدة لإبرام صفقة مع حماس”.. ترمب يستبق زيارة نتنياهو بتصريحات متفائلة

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأحد، التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، وإسرائيل تهدف إلى وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين لدى الحركة.

وقبيل عودته إلى البيت الأبيض، في العاصمة واشنطن، علق ترامب أمام الصحفيين قائلا، “أظن أن هناك فرصة جيدة لكي نبرم صفقة مع حماس خلال الأسبوع المقبل”.

وتأتي التصريحات قبيل ساعات من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لمناقشة أخر التطورات مع ترامب، في ثالث زيارة يقوم بها لواشنطن، منذ عودة ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، قبل 6 أشهر.

ويواجه نتنياهو ضغوطا شديدة، خاصة في الداخل، لإبرام اتفاق مع حماس وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين، وإستعادة المحتجزين.

وكان نتنياهو قد أكد قبيل مغادرة بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، أنه يأمل أن تسهم محادثاته في واشنطن في الدفع نحو صفقة لوقف إطلاق النار، في غزة.

في الوقت نفسه تجري مفاوضات غير مباشرة، بين حماس، وإسرائيل في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووافقت حماس على مقترح المبعوث الأمريكي، للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، لكنها اشترطت تعديلات عليه، رفضتها إسرائيل.

لكن نتنياهو أرسل وفد التفاوض إلى الدوحة الأحد، رغم إعلان رفضه التعديلات التي اقترحتها حماس.

ومنذ ما يقرب من عامين تشن إسرائيل حربا على غزة ومارست القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الحرب، نحو 193 ألف فلسطيني، بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين معظمهم من الأطفال.