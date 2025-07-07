لماذا لا نفقد الوزن رغم ممارسة الرياضة؟ أبحاث جديدة تفكك الأسطورة الشائعة

فسّر أستاذ علم النفس والأعصاب والوراثة الطبية في جامعة ولاية أوهايو، غاري وينك، أسباب عدم فقدان عدد من ممارسي الرياضة كميات كبيرة من وزنهم.

وأثبت مقاله بمجلة “سيكولوجي توداي” الذي استند فيه إلى أبحاث موثوق بها، أن تأثير التمارين الرياضية في وزن الإنسان ليس كما يتوقعه الناس، فعلى الرغم من أهميتها صحيا فإنها ليست طريقة فعالة لتحقيق فقدان وزن كبير.

وأتى هذا الاستنتاج بعد تجارب بحثية عملية سابقة، وأبرزها 32 تجربة أُجريت على 4 آلاف و774 مشاركًا يعانون من السمنة، جاء فيها متوسط فقدان أوزان المشاركين في تمارين رياضية منتظمة، مقارنةً بالمجموعة التي لم تمارس التمارين الرياضية، ضئيلًا، إذ بلغ حوالي 2 كيلوغرام فقط.

زيادة النشاط لا تعني بالضرورة سعرات محروقة أكثر

أوضح الدكتور غاري، أن زيادة النشاط لا تعني بالضرورة إحراق سعرات أكثر، لأن أجسامنا تعوض الطاقة بطريقة معقدة لتحقيق التوازن الذي يبقينا على قيد الحياة.

وشرح أن العضلات تعطي الطاقة الكافية للحركة في التمارين مثلا، وبالمقابل تترك طاقة كافية لباقي العمليات البيولوجية الضرورية مثل الهضم، إضافة إلى حقيقة أن العضلات تعمل بكفاءة تمنعها من إهدار الكثير من السعرات الحرارية القيمة.

وتقول الدراسات، بحسب مقال “سيكولوجي توداي”، إن أجسامنا أثناء ممارسة الرياضة تحتفظ بما لا يقل عن ربع السعرات الحرارية التي قد نتوقع إحراقها، لأن الجسم يمنعها من إحراق كمية أكبر بسبب احتياج أجهزة وأعضاء الجسم إلى نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي نتناولها يوميا.

وتابع المقال، أن عملية التعويض هذه أصبحت غير ملائمة للإنسان المعاصر الذي يفشل باستمرار في إحراق السعرات الحرارية الزائدة بالحركة.

وكشفت دراسة حديثة أخرى جمعت بيانات من 1754 بالغًا شربوا ماء يحتوي على نظائر تسمح للباحثين بتحديد عدد السعرات الحرارية المحروقة يوميا، أن معظم المشاركين أحرقوا حوالي 72% فقط من السعرات الحرارية بالنظر إلى مستوى نشاطهم، بينما كانت النسبة أسوأ لدى البالغين البدناء، فقد كانت أجسامهم تقلل إحراقها للسعرات عند ممارسة الرياضة بنسب تصل إلى 50%.

ما الحل؟

أشار الكاتب إلى أن النظام الغذائي هو الأهم لإنقاص الوزن وليست التمارين، بناءً على تجارب مثبتة وأبرزها برنامج “الخاسر الأكبر” الذي كانت تقدمه قناة “إن بي سي” الأمريكية الذي يتنافس فيه المشاركون الذين يعانون من السمنة لإنقاص الوزن.

وأجرى باحثون مؤخرًا دراسة، وفق “سيكولوجي توداي”، حول ما إذا كان النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أكثر فعالية في خفض مستويات البروتينات الالتهابية (مواد كيميائية يُفرزها الجسم عند الالتهاب) لدى النساء ذوات الوزن الزائد، بعد 12 شهرًا.

وتوصل العلماء إلى أن أكبر خسارة في الوزن وأكبر انخفاض في مستوى البروتينات الالتهابية جاء فقط من اتباع نظام غذائي، وليس من ممارسة التمارين الرياضية.

واختتم غاري مقاله، بأنه إذا كان الإنسان يرغب في تقوية نظامه القلبي الوعائي وتحسين صحة عظامه، فالتمارين هي الحل بالطبع، لكن الحل المثالي والمؤكد لخسارة الوزن هو اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية.