قمع وتفتيش مهين وغرف مغلقة.. محام يتحدث عن أوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال

كشف مكتب إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء، عن حملات القمع التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة القمع منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقل مكتب إعلام الأسرى، عن المحامي حسن عبادي شهادته حول أوضاع الأسيرات، وقال إن غرف الأسيرات مغلقة طيلة الوقت، مشيرا إلى أن هناك قمعا مستمرا من قبل إدارة السجون.

اصطحاب الكلاب البوليسية

وذكر المحامي تم تسجيل 4 حوادث قمع، حيث، اصطحب أفراد من إدارة السجون الإسرائيلية، الكلاب البوليسية إلى أقسام الأسيرات، وتحدث عن تفتيش الأسيرات تفتيشًا عاريًا من قبل السلطات.

وقال المحامي إنه تم تركيب كاميرات في بعض غرف الأسيرات بشكل دائم، ضمن حملات القمع التي تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحق الأسيرات.

وفيما يتعلق باحتياجات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، كشف المحامي الفلسطيني، أنه لا تتوفر ملابس خاصة للصلاة للسجينات، وقال إنه توجد قطعة واحدة فقط تُستخدم بشكل مشترك بين الأسيرات.

أسيرات سجن الدامون

وفي منتصف مايو الماضي، دعا مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوضع حد لمعاناة الأسيرات في سجن “الدامون”.

وقال إن الأسيرات محتجزات في ظل ظروف احتجاز قاسية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وتتفاقم فيها سياسات الإذلال والتجويع المتعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب، في بيان، أن 31 أسيرة يقبعن حاليًا داخل سجن الدامون في 4 غرف ضيقة، تفتقر للحد الأدنى من التهوية والنظافة والخصوصية، في وقت تشهد فيه الأوضاع داخل الأقسام تصعيدًا لافتًا خلال الأيام الأخيرة.