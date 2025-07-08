إسرائيل.. صدمة وألم ودعوات إلى وقف الحرب

عبر مسؤولون وسياسيون في إسرائيل اليوم الثلاثاء عن شعورهم بالصدمة والألم، بعد مقتل خمسة جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين بعملية للمقاومة شمال غزة.

ووجه معارضون بارزون انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبوا بوضع نهاية للحرب في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنود الخمسة لقوا حتفهم بحادث أمني خطير وقع في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كان ينفذها لواء “نيتسح يهودا” واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة. كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “شعب إسرائيل بأسره يحني رأسه حدادا على سقوط جنودنا الأبطال”، مضيفا: “جنودنا ضحوا بأرواحهم في معركة دحر حماس وتحرير جميع رهائننا”.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مقتل الجنود الخمسة بأنه “نبأ قاس يمزق نياط القلب”.

وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعازيه لأسر الضحايا، قائلا إن “الأمة بكاملها تحتضنكم”.

“يجب أن تنتهي الحرب”

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية مطالبته بوقف الحرب في قطاع غزة بعد مقتل الجنود الخمسة بشمال القطاع.

وقال لابيد “من أجل المقاتلين، من أجل عائلاتهم، من أجل المختطفين، من أجل دولة إسرائيل: يجب أن تنتهي هذه الحرب”.

وطالب يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي، بدوره بوقف الحرب، وكتب على منصة إكس قائلا “أبناؤنا وبناتنا يقاتلون في قطاع غزة منذ 21 شهرًا. اليوم يجب علينا أن ننفذ صفقة شاملة للأسرى، ونعيد إخواننا، وننهي الحرب”.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه “من الضروري تحديد خط نهاية للحرب والانتقال إلى خطة دفاعية في غزة”.

وأضافت الصحيفة أن “الجيش يدرك أن حماس استوعبت أساليبه، وحرب العصابات تكبده خسائر كبيرة، وهذا يتطلب مراجعة استراتيجية”.

“خطر على أمن إسرائيل“

ومن جانبه قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، إن حكومة نتنياهو تشكل “خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل ويجب أن ترحل”.

وقال ليبرمان في منشور على إكس “حكومة 7 أكتوبر تمول حماس من المال العام، من خلال شاحنات محملة بالمساعدات، وبعدها ترسل مجموعة من أفضل أبنائنا لمحاربة الإرهابيين الأقوياء والمجهزين”.

وذكرت تايمز أوف إسرائيل أن وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش يصر على مواصلة القتال في قطاع غزة، رغم الخسائر المستمرة، وذلك لتجنب “حمام دماء أكبر مستقبلا”، وفق وصفه.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله أن “الألم هائل”، مضيفا “لا نملك خيارًا سوى الاستمرار في القتال حتى يتم تدمير العدو واستعادة الأمن لمواطني إسرائيل لسنوات عديدة قادمة”.

ودعا سموتريتش نتنياهو إلى وقف المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة على الفور، وطالب “بتطويق مناطق القتال لاستنزاف العدو داخلها” قبل أن يواجه الجنود الإسرائيليين.

ومن جانبه طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من نتنياهو “إعادة وفد التفاوض من الدوحة فورا”.

وأضاف بن غفير “لا يجوز التفاوض مع من يقتل جنودنا بل يجب سحقهم تماما وتجويعهم حتى الموت”.