الجيش الإسرائيلي يرصد “جرأة متزايدة” من مقاتلي كتائب القسام في غزة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش لاحظ في الأسابيع الأخيرة “جرأة متزايدة من جانب مقاتلي حماس” في قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أن مقاتلي كتائب القسام أصبحوا “لا يفرون أو يزرعون العبوات الناسفة مُسبقا ويُفعّلونها عن بُعد، بل يخرجون من فتحات الأنفاق والأنقاض، ويشتبكون ويتركون الكمائن ويطلقون النار من داخلها، مع علمهم بأن هذا يزيد من خطر انكشافهم”.

عدم الفرار من قلب المعركة

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن العديد من أبرز حوادث سقوط الجنود في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، اتسمت بعدم فرار المقاتلين من موقع الحادث بعده، بل بقوا فيه واستمروا في الاشتباك، حتى مع قوات الإنقاذ “سعيا لتعزيز إنجازاتهم”.

وذكر التقرير، أن بعض الحوادث التي قُتل فيها جنود في الآونة الأخيرة، تميزت ببقاء مقاتلي القسام في ساحة المعركة، حيث واصلوا الاشتباك حتى بعد قدوم قوات الإنقاذ.

وقالت “من الواضح أن التوثيق بالفيديو يشكّل جزءا أساسيا من هذا الإنجاز. الهدف هو إنتاج تصوير عالي الجودة، أحيانا من عدة زوايا، لتوثيق الحدث، بحيث تتمكن حماس من نشره واستخدامه لأغراض دعائية”، بحسب الإذاعة.

حماس تعود إلى بيت حانون

وقالت إذاعة الجيش، إن بيت حانون الواقعة على بُعد أقل من 3 كيلومترات من مدينة سديروت، استولى عليها الجيش الإسرائيلي مرارا، ونُفّذت فيها بالفعل عشرات العمليات خلال العامين الماضيين.

وأضافت الإذاعة “مع ذلك، حدث أمران في بيت حانون خلال العامين الماضيين: في كل مرة ينسحب فيها الجيش من البلدة، تعود حماس إليها. وحتى أثناء سير العمليات والمعارك في المنطقة، رصد الجيش أن حماس تعزز وجودها هناك”.

وختم التقرير “ومع ذلك وعلى الرغم من عمليات التطهير التي نُفذت فوق الأرض، استطاعت حماس أن تدخل قوات ومجموعات قتالية عبر الأنفاق، ما مكّنها من الحفاظ على بيت حانون كمركز قتال نشط ومتواصل لفترة طويلة”.

عملية بيت حانون المركّبة

ومساء أمس قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود قتلوا بحادث أمني خطير وقع في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كان ينفذها لواء نتساح يهودا واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة.

كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 888 بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.