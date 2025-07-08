الشوكولاتة الداكنة.. 7 فوائد صحية مثبتة علميا تدعمها الأبحاث

تعد الشوكولاتة الداكنة من الخيارات الغذائية التي تحظى بانتشار عالمي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على مركبات مفيدة للصحة.

ويمكن أن تقدم الشوكولاتة الداكنة فوائد مثبتة طبيا، إذا تم تناولها باعتدال وبنسبة كاكاو مرتفعة، إذ إنها تعتبر من أغنى المصادر بمضادات الأكسدة.

ونستعرض فيما يلي أبرز سبع فوائد صحية مثبتة للشوكولاتة الداكنة وفقا لما ذكر موقع “هيلث لاين” الطبي المتخصص:

1- غنية بالعناصر الغذائية الهامة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة العالية الجودة (كاكاو 70% إلى 85%) على كميات جيدة من الألياف القابلة للذوبان ومعادن مهمة، حيث يوفر لوح بوزن 50 غراما:

5.5 غرامات من الألياف

33% من احتياج الحديد اليومي

28% من المغنيسيوم

98% من النحاس

43% من المنغنيز

كما تحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى ذلك فإن الدهون الموجودة فيها صحية في معظمها مثل حمض الأوليك، وتعد مفيدة لصحة القلب. لكن يجب الانتباه إلى أن الشوكولاتة الداكنة أيضا غنية بالسعرات والسكر، لذلك ينصح بتناولها باعتدال.

2- مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمركبات نشطة بيولوجيًّا مثل البوليفينولات والإيبيكاتشين والكاتيشين والبروسيانيدين، تعمل مضادات أكسدة قوية.

هذه المواد تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وتؤدي دورا في حماية الخلايا من التلف وتقليل أخطار الأمراض المزمنة. كما يسهم وجود مضادات الأكسدة في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

3- تحسين تدفق الدم وخفض ضغطه

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي تساعد في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو عامل يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يحسن تدفق الدم ويخفض ضغطه تدريجيا.

وأظهرت دراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة خلال فترات التوتر قد يساهم في تقليل ضغط الدم والنبض، مع العلم بأن تأثيرها قد يختلف بين الأفراد.

4- رفع الكوليسترول الجيد وحماية الكوليسترول الضار

تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يمكن أن يقلل من أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، ويرفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من أخطار الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

وتحتوي الشوكولاتة على مضادات أكسدة مثل الثيوبرومين وستلبينات، تساهم في تحقيق هذه النتائج.

5- خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن المركبات النشطة في الكاكاو تساهم في خفض ترسب الكوليسترول في الشرايين وتحسين صحة القلب بوجه عام.

وأظهرت مراجعة علمية عام 2017 انخفاض خطر أمراض القلب بنسبة 9% عندما تم تناول الشوكولاتة الداكنة ثلاث مرات أسبوعيا، وارتفاع الفائدة بنسبة تصل إلى 11% عند تناول نحو 45 غراما أسبوعيا. إلا أن الإفراط في تناول الشوكولاتة لا يأتي بفوائد إضافية ملحوظة.

6 – حماية الجلد من أضرار الشمس

تقدم الفلافانولات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة حماية فعالة للجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية. فقد أثبتت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفلافانولات لمدة 12 أسبوعا يزيد من مقاومة الجلد لأشعة الشمس ويعزز كثافة البشرة ورطوبتها. مع ذلك، يظل استخدام واقي الشمس ضرورة ولا يغني عنه تناول الشوكولاتة.

7- تعزيز وظائف الدماغ

يسهم تناول الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفلافانولات في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما ينعكس إيجابا على القدرة على التركيز والانتباه والذاكرة، خاصة عند الشباب والبالغين.

كما تشير دراسات إلى فوائد محتملة في دعم صحة الدماغ وتقليل تدهور القدرات المعرفية مع التقدم في السن. يحتوي الكاكاو أيضا على مواد منبهة مثل الكافيين والثيوبرومين، مما يعزز النشاط الذهني.