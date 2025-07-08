قتل منها 5 جنود في كمين بيت حانون.. ماذا تعرف عن كتيبة “نيتسح يهودا”؟

تتبع كتيبة “نيتسح يهودا” التي ينتمي إليها جنود قتلوا مساء الاثنين في كمين ببيت حانون، إلى لواء كفير، التابع للجيش الإسرائيلي وتأسس عام 2005 وهو أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش.

وتأسس اللواء التابع للجيش الإسرائيلي عام 2005 وهو أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش.

ومساء أمس الاثنين قتل 5 جنود إسرائيليين، في كمين مركب وقع في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كانت تنفذها كتيبة نيتسح يهودا واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة.

عنف وتطرف ديني

وكتيبة “نيتسح يهودا” هي أول كتيبة قتالية لدمج الشباب اليهود المتزمتين دينيا “الحريديم” في جيش الاحتلال، وتأسست عام 1999 وتضم حاليا نحو ألف جندي أغلبهم مستوطنون متطرفون ومتسربون من التعليم الديني.

وتعمل الكتيبة بشكل رئيسي في الضفة الغربية المحتلة وتشارك منذ عام 2024 في عمليات عسكرية بقطاع غزة، وتُتهم كثيرا بممارسة العنف والتطرف الديني وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا في الحادث، كما أُصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطرة.

وفجّرت العملية العسكرية التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موجة غضب في إسرائيل، وصفتها أوساط إسرائيلية عسكرية وسياسية بأنها “كارثة”.

“ضربة لهيبة جيش الاحتلال”

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تعليقا على عملية بيت حانون المركبة، إنها “ضربةٌ إضافيةٌ سددها مجاهدونا الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل”.

وقال أبو عبيدة، إن العملية المركبة ضربة لجيش الاحتلال ووحداته الأكثر إجراما “في ميدان ظنه الاحتلال آمنا بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر”.