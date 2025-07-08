5 نصائح لحماية هاتفك من الحرارة في الصيف.. احذر التلف!

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يحذر خبراء التقنية من المخاطر التي تهدد الهواتف المحمولة نتيجة التعرض للحرارة المفرطة، والتي قد تؤثر سلبًا على أدائها وتؤدي إلى تلف مكوناتها الحيوية.

وفي حديث خاص لـ”الجزيرة مباشر”، قدم المهندس عمرو أبو طير، المتخصص في تحليل أداء الأجهزة الذكية في قطر، خمس نصائح أساسية لحماية الهواتف خلال موجات الحر الشديدة، محذرًا من أن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى بطء في أداء المعالج، وتقليل العمر الافتراضي للبطارية، وربما تلفها الكامل في بعض الحالات.

أبرز النصائح لتفادي تلف الهاتف في الصيف:

أولا: تجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة، خاصة داخل السيارة أو في أماكن مغلقة تتعرض لحرارة مرتفعة.

ثانيا: عدم استخدام الهاتف لفترات طويلة في أوقات الظهيرة، عندما تكون درجات الحرارة في ذروتها.

ثالثا: عدم شحن الهاتف وهو ساخن؛ بل يُنصح بتركه ليبرد في مكان جيد التهوية، وليس في الثلاجة، قبل إعادة شحنه أو استخدامه.

رابعا: مراقبة حرارة الجهاز باستخدام تطبيقات متخصصة مثل: Cooling Master و CPU Monitor، والتي تتيح للمستخدم معرفة درجة حرارة المعالج وتنبيهه عند الحاجة لاتخاذ إجراء.

خامسا: إغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في الخلفية وتؤدي إلى رفع درجة حرارة الهاتف دون داعٍ.

وأكد أبو طير أن قدرة الأجهزة على تحمل الحرارة تختلف من نوع إلى آخر، مشيرًا إلى أن هواتف مثل CAT وGalaxy XCover صُممت لتحمّل الظروف القاسية. كما أوصى باستخدام بطاريات ليثيوم فوسفات لقدرتها العالية على مقاومة الحرارة.

وأشار إلى أهمية استخدام غطاء شاشة مقاوم للحرارة، وشاحن متنقل متوافق أثناء التنقل، مع الحفاظ على نظافة الهاتف من الغبار والأتربة لضمان تهوية جيدة للجهاز تساعد في تبريده.