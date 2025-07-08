ترامب: نتنياهو طلب رفع العقوبات عن سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أحد القادة في الشرق الأوسط الذين طلبوا منه رفع العقوبات عن سوريا.

وأضاف ترامب خلال مأدبة عشاء مع نتنياهو في البيت الأبيض: “بناءً على طلب العديد من الدول في المنطقة المحيطة بالشرق الأوسط – بما فيهم نتنياهو – رفعنا العقوبات عن سوريا”.

قال الرئيس ترامب إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد لقائه بالرئيس السوري الجديد، موضحًا: “أعجبت به كثيرًا. وقال لي أحدهم: ‘لكنه يأتي من خلفية صعبة’. فقلت: لا أستغرب، إنها منطقة صعبة”.

وأضاف: “رفعنا العقوبات لأننا أردنا أن نعطيهم فرصة. لم يكن لديهم أي فرصة بدون رفع العقوبات”.

وأكّد أن العقوبات المفروضة على إيران ما تزال فعالة، لكنه أعرب عن رغبته في رفعها في الوقت المناسب لمنح طهران فرصة لإعادة البناء، قائلاً: “أريد أن أراهم يعيدون بناء أنفسهم بطريقة سلمية، لا أن يهتفوا: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل”.

من جانبه قال نتنياهو إن سوريا الآن “أصبحت أكثر استقرارًا” بعد إخضاع حزب الله وانسحاب إيران من المشهد السوري.

وأضاف: “قبل ذلك، كانت إيران تتحكم بسوريا من خلال حزب الله. والآن، تم إخضاع حزب الله، وإيران خرجت من الصورة”.

وأكد أن التغيير في سوريا يمثل “فرصة للاستقرار والسلام في نهاية المطاف”، مشيرًا إلى أن التواصل الذي فتحه الرئيس ترمب مع النظام الجديد منح السوريين شيئًا يخسرونه إذا عادوا للصراع، وشيئًا يربحونه إذا اختاروا السلام.