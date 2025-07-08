“رقص على الدماء” و”حثالة”.. ملاسنة حادة بين يائير غولان وبن غفير بعد كمين القسام في بيت حانون

قال يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير سمعا “عن مقتل 5 جنود وسارعا على الفور إلى الرقص على دمائهم”.

وأضاف يائير غولان “المزيد من الموت، والمزيد من الدماء، والمزيد من الحروب من أجل التمسك بالسلطة والأوهام المسيحانية. إنهم ليسوا صهاينة، وليسوا يهودًا. يجب إنهاء الحرب وإعادة جميع المخطوفين وإنقاذ إسرائيل“.

يصفني بـ”الراقص على الدم”

وفي رده على يائير غولان، قال بن غفير “يائير غولان الذي قال إن الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، يصفني بـ”الراقص على الدم”. عارٌ عليك أيها الحثالة، دم جنودنا الذي شوّهتموه لم يجف بعد”.

وكان بن غفير قد كتب على منصة إكس “ألمٌ لا يُوصف” وذلك في تعليق، على مقتل 5 جنود إسرائيليين، ووصفهم “بالجنود الشجعان الذين ضحوا بحياتهم”.

تباين الموقف من الحرب على غزة

ويؤكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، مرارا أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير منطقي، وينتقد موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار الحرب في غزة.

ونقلت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية، في أوقات سابقة تأكيده، أن القضاء على حركة حماس “كلام فارغ وغير مهني”، وقوله إن نتنياهو “غير مؤهل لإدارة إسرائيل”، ودعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت.

כאב בלתי נתפס💔 חמישה לוחמי גדוד נצח יהודה נפלו אתמול בקרב בבית חאנון. שמותיהם של ארבעה מהם הותרו לפרסום: סמ״ר מאיר שמעון עמר הי״ד, סמ״ר משה פרש הי״ד, סמ״ר נועם אהרון מסגדיאן הי״ד ורס״ל בנימין אסולין הי״ד. לוחמים אמיצים שמסרו נפשם כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן. אין מילים שיוכלו… pic.twitter.com/MvxmAzfftQ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 8, 2025

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن يائير غولان قوله “نقاتل حركة حماس في الضفة الغربية منذ عام 1987 وهي لا تزال موجودة هناك”.

وقُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب آخرون في شمال قطاع غزة وفق ما أعلن الجيش اليوم الثلاثاء، وذلك بهجوم من أعنف ما تعرضت له قواته في القطاع.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عبر منصة إكس “الخبر المؤلم عن سقوط خمسة من أبنائنا في غزة، ومعظمهم من مقاتلي كتيبة نيتسح يهودا الحريدية، يدمي القلب”.