الأخبار|إسرائيل

“رقص على الدماء” و”حثالة”.. ملاسنة حادة بين يائير غولان وبن غفير بعد كمين القسام في بيت حانون

الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش (رويترز)
8/7/2025-|آخر تحديث: 04:41 PM (توقيت مكة)

قال يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير سمعا “عن مقتل 5 جنود وسارعا على الفور إلى الرقص على دمائهم”.

وأضاف يائير غولان “المزيد من الموت، والمزيد من الدماء، والمزيد من الحروب من أجل التمسك بالسلطة والأوهام المسيحانية. إنهم ليسوا صهاينة، وليسوا يهودًا. يجب إنهاء الحرب وإعادة جميع المخطوفين وإنقاذ إسرائيل“.

يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض (أسوشيتد برس)

يصفني بـ”الراقص على الدم”

وفي رده على يائير غولان، قال بن غفير “يائير غولان الذي قال إن الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية، يصفني بـ”الراقص على الدم”. عارٌ عليك أيها الحثالة، دم جنودنا الذي شوّهتموه لم يجف بعد”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكان بن غفير قد كتب على منصة إكس “ألمٌ لا يُوصف” وذلك في تعليق، على مقتل 5 جنود إسرائيليين، ووصفهم “بالجنود الشجعان الذين ضحوا بحياتهم”.

الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير -البلدة القديمة بالقدس 26 مايو (رويترز)

تباين الموقف من الحرب على غزة

ويؤكد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، مرارا أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير منطقي، وينتقد موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استمرار الحرب في غزة.

ونقلت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية، في أوقات سابقة تأكيده، أن القضاء على حركة حماس “كلام فارغ وغير مهني”، وقوله إن نتنياهو “غير مؤهل لإدارة إسرائيل”، ودعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن يائير غولان قوله “نقاتل حركة حماس في الضفة الغربية منذ عام 1987 وهي لا تزال موجودة هناك”.

وقُتل خمسة جنود إسرائيليين وأصيب آخرون في شمال قطاع غزة وفق ما أعلن الجيش اليوم الثلاثاء، وذلك بهجوم من أعنف ما تعرضت له قواته في القطاع.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عبر منصة إكس “الخبر المؤلم عن سقوط خمسة من أبنائنا في غزة، ومعظمهم من مقاتلي كتيبة نيتسح يهودا الحريدية، يدمي القلب”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان