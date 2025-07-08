سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين في حي الشجاعية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، مشاهد من تفجير آليتين عسكريتين إسرائيليتين والسيطرة على طائرة مسيّرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت بصاروخ 107 موجه، قوة خاصة إسرائيلية، تحصنت داخل منزل في شارع المارس وسط خان يونس.

وقالت في بيان “استهدفنا أمس الاثنين بصاروخ (107) موجّه قوة خاصة صهيونية تحصنت داخل منزل في شارع المارس وسط خان يونس”.

مشاهد من تفجير الآليتين

وأظهرت المشاهد مقاومين يُحضّرون العبوات، وأحد المقاتلين يقول في تعليق مصاحب للفيديو “احنا الله معنا.. لا تحكي لي جيش.. ولا تحكي لي زنّانات وطيارات على الفاضي.. احنا الله معنا”.

وجاء في تعليق على الفيديو “مشاهد وثقتها كاميرا الرصد لتقدم الآليات في منطقة زرع العبوات”، وبينت المشاهد تفجير الآليتين العسكريتين بالعبوات المضادة للدروع المزروعة مسبقا في منطقة تقع شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أظهرت المشاهد التي سجلتها كاميرا الرصد، انفجار العبوات في الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة، ثم بيّن مقطع الفيديو ورقة كتب عليها “سرايا القدس-لواء غزة.. 28 يونيو 2025″.

القسام تقصف حشودا إسرائيلية

من جانبها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، أن مقاتلين تابعين لها قصفوا حشودا من قوات الاحتلال في خان يونس.

وقالت “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام دك تحشدات العدو في شارع (5) بمنطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون”.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت في وقت سابق، إن العبوات الناسفة تمثل التهديد رقم واحد للجيش في القطاع، وأضافت “وفقًا لمعطيات، فإن أكثر من 70% من قتلى المناورات البرية في غزة خلال الأشهر الأخيرة قُتلوا نتيجة العبوات الناسفة”.

وقالت إن 27 قتيلا من أصل 38 من قتلى جيش الاحتلال، منذ استئناف القتال في مارس، قتلوا بالعبوات الناسفة، وأوضحت أن العبوات الناسفة تتركز في نمطين أساسيين: كمائن على الطرق (تسببت في مقتل 19 جنديا)، ومبان مفخخة (6 جنود).