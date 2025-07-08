شاهد: “حجارة داود” تواصل استهداف جنود الاحتلال وآلياته في غزة

أوضح مقطع فيديو بثته كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل شرق مدينة غزة، ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وأظهر مقطع الفيديو قنص جندي إسرائيلي في تلة المنطار، والاشتباك مع جنود الاحتلال في حي الشجاعية، ودك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق حي التفاح في مدينة غزة بقذائف الهاون، واستهداف دبابة في نفس المنطقة.

وأكد مقاتلو القسام، بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي-9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مسجد الإصلاح في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما أكد مقاتلو القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك مع أفراد القوة بالأسلحة الخفيفة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الهواشي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

“جرأة متزايدة”

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت الثلاثاء إن الجيش لاحظ في الأسابيع الأخيرة “جرأة متزايدة من جانب مقاتلي حماس” في قطاع غزة.

ومن جانبها أكدت حركة حماس في بيان اليوم الثلاثاء “فشل الاحتلال في إخضاع المقاومة”، بعد مقتل 5 جنود إسرائيليين في عملية للمقاومة بشمال قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيانها “بعد مرور 640 يوما من الحرب الاستئصالية التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا، فإن الحقائق الميدانية والسياسية باتت جلية للعالم أجمع بأن الاحتلال قد فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها”.

وأضاف البيان “إن شعارات “الهزيمة الساحقة” و”الاجتثاث الكامل” لحركة حماس، قد سقطت على أعتاب الأنفاق المتفجرة، وكمائن المقاومة المركبة، وتحطم وهم “تحرير الأسرى بالقوة” تحت وقع الضربات المتلاحقة”.