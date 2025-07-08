عقب سنترال رمسيس.. حريق هائل في مصنع بمدينة دمياط الجديدة (فيديو)

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، داخل أحد مصانع إنتاج الإسفنج بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، التابعة لمحافظة دمياط في مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ورصدت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران بكثافة، وارتفاع ألسنة اللهب وسحب الدخان في محيط المصنع، وسط محاولات قوات الحماية المدنية محاصرة النيران وإخماد الحريق.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اندلع الحريق بشكل مفاجئ، مما تسبب في حالة من الذعر بين العمال، الذين فوجئوا باندلاع النيران داخل المصنع.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية كبيرة، بعد أن التهمت النيران مواد خاما وتجهيزات صناعية، ولم تُسجَّل خسائر بشرية.

حريق سنترال رمسيس

وكان حريق قد اندلع، أمس الاثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مما أدى إلى تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عدة.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن الحريق أدى إلى تعطل جزئي ومؤقت في خدمات الهاتف الثابت والإنترنت في بعض مناطق القاهرة.

وأفادت مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت بأنها سجلت انقطاعا كبيرا في خدمات الإنترنت داخل مصر، وذكرت أن بيانات الشبكة تُظهر تراجع حجم الاتصالات على المستوى الوطني إلى 62% من المعدلات الطبيعية، في أعقاب الحريق الذي طال أحد السنترالات المركزية بالقاهرة.