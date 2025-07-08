مقتل ٥ جنود إسرائيليين وإصابة ١٤ آخرين في عملية للمقاومة شمالي غزة

قالت هيئة البث الإسرائيليلة إن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا في حادث أمني خطير وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية نفذها لواء “نتسح يهودا” واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة. كما أُصيب 14 جنديًا بجراح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطيرة. وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب إلى 888 بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ منذ مساء السبت عملية في شمال القطاع بمشاركة اللواء 646 (قوة مظليين من الاحتياط) واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة في المنطقة الحدودية الشمالية في بيت حانون، قرب مستوطنات سديروت و”نير عام”.

وأشارت هيئة البث إلى أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساء الاثنين، عبرت قوة مشاة من كتيبة 97 (نتسح يهودا) شارعًا مركزيًا في بيت حانون سيرًا على الأقدام، فانفجرت بهم عبوات ناسفة. وخلال محاولات إخلاء الجرحى، تعرضت القوة لإطلاق نار.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن جيش الاحتلال قال إن المنطقة كانت قد تعرضت للقصف الجوي خلال الأيام الماضية ضمن التحضيرات للعملية البرية، لكنه أشار إلى أن الظروف التي سمحت بوقوع الجنود في العبوات الناسفة لا تزال غير واضحة، وما إذا كان المقاومون قد جهزوا الموقع مؤخرًا.