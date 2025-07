فيضانات تكساس تسفر عن خسائر بشرية ومالية هائلة (شاهد)

أسفرت الفيضانات التي تعرضت لها ولاية تكساس الأمريكية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي عن خسائر بشرية واقتصادية واسعة، وأثارت الجدل حول التمويل الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية لهيئات الأرصاد الجوية.

وقالت شركة أكوويذر المتخصصة في خدمات التنبؤ بالطقس في تقرير مبدئي إن السيول، التي ألحقت دمارا واسعا في مناطق من ولاية تكساس، ستتسبب في أضرار وخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها الإجمالية بين 18 و22 مليار دولار.

Timelapse flooding in Texas. Nature is powerful and dangerous pic.twitter.com/nuDf5S0ez3

وتشمل هذه القيمة تكاليف مطالبات التأمينات على الممتلكات التي دمرت بسبب السيول، علاوة على جهود البحث والإصلاحات وعملية التنظيف الشاملة المتوقعة والأثر الممتد على السياحة في المنطقة.

وتشير أكوويذر إلى أنه رغم التكلفة الكبيرة للأضرار الناجمة عن المياه فإن العديد من أصحاب المنازل غير مشمولين بتغطية تأمينية كافية ضد أضرار السيول، الأمر الذي منع ارتفاع تكلفة التأمين بشكل أكبر.

وكما أشارت الشركة، فإن 4% فقط من ملاك المنازل في الولايات المتحدة مشمولين بالتأمين ضد السيول من خلال البرنامج الوطني للتأمين ضد أخطار السيول التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

وعلى صعيد الوضع على الأرض في ولاية تكساس، واصل المسعفون البحث عن جثث جرفتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، بينهم 27 فتاة ومسؤولون عن مخيّم صيفي.

وخلّفت الكارثة التي وقعت خلال عطلة الرابع من يوليو/تموز صدمة في البلاد، بينما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف الرعدية تهدد بمزيد من الفيضانات.

🚨 BREAKING: The deathtoll from catastrophic flooding here in the Texas Hill Country has surpassed 100, per authorities

Several victims are still missing.

Local, state, and federal crews are still working around the clock. They are NOT giving up here! pic.twitter.com/b9ncfLNtzs

— Nick Sortor (@nicksortor) July 7, 2025