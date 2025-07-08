فيضانات تكساس تسفر عن خسائر بشرية ومالية هائلة (شاهد)

أسفرت الفيضانات التي تعرضت لها ولاية تكساس الأمريكية في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي عن خسائر بشرية واقتصادية واسعة، وأثارت الجدل حول التمويل الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية لهيئات الأرصاد الجوية.

وقالت شركة أكوويذر المتخصصة في خدمات التنبؤ بالطقس في تقرير مبدئي إن السيول، التي ألحقت دمارا واسعا في مناطق من ولاية تكساس، ستتسبب في أضرار وخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها الإجمالية بين 18 و22 مليار دولار.

Timelapse flooding in Texas. Nature is powerful and dangerous pic.twitter.com/nuDf5S0ez3 — Justin Hart (@justin_hart) July 5, 2025

وتشمل هذه القيمة تكاليف مطالبات التأمينات على الممتلكات التي دمرت بسبب السيول، علاوة على جهود البحث والإصلاحات وعملية التنظيف الشاملة المتوقعة والأثر الممتد على السياحة في المنطقة.

وتشير أكوويذر إلى أنه رغم التكلفة الكبيرة للأضرار الناجمة عن المياه فإن العديد من أصحاب المنازل غير مشمولين بتغطية تأمينية كافية ضد أضرار السيول، الأمر الذي منع ارتفاع تكلفة التأمين بشكل أكبر.

وكما أشارت الشركة، فإن 4% فقط من ملاك المنازل في الولايات المتحدة مشمولين بالتأمين ضد السيول من خلال البرنامج الوطني للتأمين ضد أخطار السيول التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

أكثر من 100 قتيل

وعلى صعيد الوضع على الأرض في ولاية تكساس، واصل المسعفون البحث عن جثث جرفتها فيضانات مفاجئة أودت بحياة أكثر من مئة شخص، بينهم 27 فتاة ومسؤولون عن مخيّم صيفي.

وخلّفت الكارثة التي وقعت خلال عطلة الرابع من يوليو/تموز صدمة في البلاد، بينما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن العواصف الرعدية تهدد بمزيد من الفيضانات.

🚨 BREAKING: The deathtoll from catastrophic flooding here in the Texas Hill Country has surpassed 100, per authorities Several victims are still missing. Local, state, and federal crews are still working around the clock. They are NOT giving up here! pic.twitter.com/b9ncfLNtzs — Nick Sortor (@nicksortor) July 7, 2025

وقال المخيم في بيان “ينعى مخيم ميستيك فقدان 27 من المخيمين والمرشدين في أعقاب الفيضانات الكارثية. نشعر بالفاجعة مع عائلاتنا التي تمر بهذه المأساة التي لا تُوصف”.

وارتفعت الوفيات المؤكدة في مقاطعة كير، الأكثر تضررا، إلى 84، فيما لا يزال عشرة من المخيّمين وأحد مرشدي المخيم في عداد المفقودين، وفق السلطات المحلية. وتم تسجيل 17 حالة وفاة على الأقل في مقاطعات مجاورة.

ترامب يرفض الانتقادات

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم زيارة تكساس في نهاية الأسبوع، رافضا الانتقادات التي ربطت بين بين الاقتطاعات في ميزانية هيئات الأرصاد الجوية الوطنية من جانب، والحصيلة البشرية المرتفعة للفيضانات من جانب آخر.

ووصف ترامب الفيضانات، التي اجتاحت مناطق في تكساس، بأنها “كارثة لم تحدث منذ 100 عام ولم يتوقّعها أحد”.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحفيين تحميل الرئيس مسؤولية هذه الفيضانات بأنه “كذبة منحطّة” في فترة حداد وطني.

وقالت إن الأرصاد الجوية الأمريكية، التي كانت العديد من الوظائف فيها شاغرة في تكساس أثناء الفيضانات، وفق صحيفة نيويورك تايمز، أصدرت “توقعات وتنبيهات دقيقة وفي الوقت المناسب”.

وترامب الذي سبق أن صرّح أنّ أعمال الإغاثة من الكوارث يجب أن تشرف عليها الولايات، وقّع إعلانَ كارثة كبرى، لتوفير التمويل الفيدرالي لمواجهة الكارثة.

ارتفاع مذهل في مستوى مياه النهر

وكان ميستيك أحد أكثر المخيمات تضررا، وهو مخيم مسيحي للفتيات فقط كان فيه نحو 750 شخصا عندما ضربته الفيضانات.

ودلالة على قوة الطبيعة، وصلت مياه نهر غوادالوبي الذي فاض بسبب الأمطار، إلى قمم الأشجار وأسطح الأكواخ بينما كانت الفتيات في المخيم نائمات، فحطمت نوافذ الأكواخ، وتسببت في عشرات الوفيات.

وارتفع منسوب نهر غوادالوبي حوالي ثمانية أمتار (26 قدما) أي ما يزيد عن ارتفاع مبنى من طابقين، في غضون 45 دقيقة فقط.

وحذّر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت من أن تساقط المزيد من الأمطار قد يؤدي إلى فيضانات في كيرفيل والمناطق المحيطة بها، بينما نهى المسؤولون الناس عن الاقتراب من الأنهار.