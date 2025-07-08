شاهد: لحظة استهداف “أنصار الله” للسفينة “ماجيك سيز” وإغراقها في البحر الأحمر

نشرت جماعة أنصار الله اليمنية، الثلاثاء، تسجيلا مصوَّرا يوثق لحظة استهداف السفينة التجارية “ماجيك سيز” وإغراقها في البحر الأحمر، متهمة الشركة المالكة بانتهاك قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر دخول السفن إلى “موانئ فلسطين المحتلة”.

ويظهر في الفيديو نداء تحذير باللغة الإنجليزية صادر عن “القوات البحرية اليمنية” التابعة لجماعة أنصار الله، يطالب السفينة “ماجيك سيز” بوقف الحركة الفورية والتفتيش، ويحذرها من تحمُّل المسؤولية في حال عدم الاستجابة.

ورفضت السفينة الاستجابة، ورد متحدث من داخل “ماجيك سيز” بأن هذه السفينة تقوم بعبور قانوني، وطلب من الجماعة عدم اعتراض طريقه.

عقب ذلك، وثقت المشاهد لحظات استهداف السفينة بزوارق مسيَّرة وصواريخ، مع تصاعد النيران والدخان والانفجارات التي تتسبب في تضرر السفينة بشكل كبير.

ويتضمن التسجيل أيضا نداء استغاثة عاجل من طاقم السفينة، يصف فيه تعرُّضهم لهجوم، ويطلب المساعدة والإخلاء، مشيرا إلى أن السفينة تغرق بالفعل.

كما تظهر لقطات لانتشار مسلحين ملثمين، يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة رشاشة، على سطح السفينة بعد استهدافها.

وتبرز في الفيديو مشاهد تضرر السفينة وتسرب المياه إليها، وصولا إلى غرقها تدريجيا.

وكان المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع قد أكد، الاثنين، أن السفينة “غرقت كاملة في أعماق البحر” بعد استهدافها الأحد بزورقين مسيَّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيَّرة، مضيفا أن العملية جاءت “ردا على الانتهاكات المتكررة من الشركة المالكة التي أدخلت ثلاث سفن إلى موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات السابقة”.

وأكد سريع أن قوات الجماعة سمحت لطاقم السفينة بمغادرتها بسلام بعد إصابتها وتسرب المياه إليها، مشددا على أن جماعة أنصار الله “لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة من الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

كما أعلن أن العمليات العسكرية ستستمر في استهداف عمق “الكيان الإسرائيلي”، ومنع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وتواصل جماعة أنصار الله استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها، في إطار رفضها الحرب الجارية على قطاع غزة.