مدير المستشفى الكويتي في غزة: نضطر للمفاضلة بين الجرحى بسبب نقص المستلزمات الطبية (فيديو)

قال الدكتور صهيب الهمص مدير المستشفى الكويتي في خان يونس بقطاع غزة إن “الاحتلال ارتكب جريمة جديدة اليوم بقصف خيام النازحين في محيط المستشفى، وكلهم من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء”.

واضاف الهمص، في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء، أن “القصف الإسرائيلي لخيام النازحين أسفر عن 9 شهداء، وأكثر من 40 مصابا”، مشيرا إلى أن “الأمر يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في غزة”، واصفا الوضع بأنه “كارثي بكل ما تعنيه الكلمة”.

وأوضح الهمص أن الطواقم الطبية “تضطر للمفاضلة بين حالات الجرحى” الذين سيقدم لهم العلاج، وذلك نتيجة “النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى”.

وأكد الهمص أن “العدو الصهيوني لا يراعي حرمة الأطفال والنازحين والمنشآت الطبية، إذ إإن من المفترض وفق القوانين الدولية أن محيط المستشفى لا يتم استهدافه خلال الحرب، لكن العدو يواصل استهداف مخيمات النازحين، ولا يوجد مكان آمن في غزة“.

“شهداء لم نتمكن من إسعافهم”

ومضى الهمص قائلا إن “عددا من الشهداء أرتقى بسبب عدم القدرة على إسعافهم”، موضحا أن “نوعية الإصابات تحتاج إلى علاج بوسائل متقدمة لا تتوافر في المستشفى، كما أن معظم الإصابات في الرأس والرقبة وتهتك بالرئتين وتحتاج إلى رعاية مركزة غير متوافرة”.

وذكر الهمص أن “أغلب الإصابات التي وصلت للمستشفى “إصابات حرجة، والقليل منها إصابات بسيطة أو متوسطة”، والنتيجة، وفق ما قال، إنه “من المنتظر أن يرتفع عدد الشهداء في الساعات القليلة المقبلة بسبب عدم القدرة على التعامل مع هذه الحالات”.

وتابع “أعلنا مرات عدة أننا لا نستطيع أن نستقبل كل هذه الحالات، وأن الصيدلية شبه خالية، ويصل النقص بها إلى 90% من الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، وأعلنا أننا لا نسطيع القيام بالكثير من العمليات الجراحية، لكن لا يزال العالم ساكنا”.

17 ألف مصاب ينتظرون العلاج

واشار الهمص إلى أن هناك “أكثر من 17 ألف مصاب في قطاع غزة على قوائم الإنتظار للعلاج بالخارج”.

وشدد الهمص على أن “هذه الحرب يجب أن تقف بشكل عاجل”، وأوضح أن “ما نحتاجه الآن في ظل المجاعة في قطاع غزة، وفي ظل منع إمدادات الدواء والغذاء عن غزة، أن يقف تدفق شلال الدم الفلسطيني حتى نستطيع التعامل مع حالات الجرحى”.

ووصف الهمص موقف المجتمع الدولي من جرائم الاحتلال في قطاع غزة بأن “العالم لا زال يشاهد هذه الجرائم البشعة ولا يحرك ساكنا. نحن لا نحتاج إلى تعاطف أو شفقة، بل كل ما نحتاجه في هذه المرحلة أن يتوقف شلال الدم الفلسطيني”.

وأضاف “هذه الجرائم بحق الأطفال يندى لها جبين الامة، وكل من عنده إنسانية”، مشيرا إلى أن “الصواريخ التي سقطت على غزة مجموعها أكبر من القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما”.

وخلف العدوان الإسرائيلي النتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 أكثر من 57 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 135 ألف جريح، بخلاف آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.