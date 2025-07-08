مروحيات منعت عملية أسر.. إسرائيل تكشف تفاصيل الكمين المميت في بيت حانون (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام محلية، الثلاثاء، تفاصيل الكمين المميت الذي أسفر عن مقتل 5 جنود في بيت حانون شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى انفجار 3 عبوات ناسفة.

وقال إيفي دفرين، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن العبوة الناسفة الأولى استهدفت قوات راجلة، بينما انفجرت عبوة أخرى في قوة الإنقاذ التي هرعت إلى الموقع.

وأشار إلى أن التفجيرات حدثت، رغم قيام الطيران الإسرائيلي بقصف المنطقة قبل بدء الهجوم.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مقتل 5 من جنود الجيش الإسرائيلي في بيت حانون، هناك اثنان بحالة خطرة و12 آخرون أصيبوا بجروح متوسطة.

وأكد أن قوات الجيش تحاصر بيت حانون بالكامل، وكتيبة “نيتسح يهودا” تواصل عملياتها هناك.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ثلاث عبوات ناسفة زُرعت خلال الساعات الـ24 الماضية، وانفجرت تدريجيا بالتزامن مع إطلاق نار في بيت حانون، بحسب مصادرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسلحين راقبوا عملية التفجير، وأطلقوا النار على الجنود الإسرائيليين، بينما تدخلت طائرات حربية ومروحيات إسرائيلية لمنع محاولة “اختطاف” خلال المعركة.

وقدَّرت الصحيفة أن عدد المسلحين المشاركين في الكمين يتراوح بين 8 و12 مسلحا.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات أظهرت أن منطقة الكمين تعرضت سابقا لعشرات الضربات الجوية والمدفعية، وأن سرية من كتيبة “نيتسح يهودا” مرت فوق حقل ألغام مخفي بإتقان، رغم وجود تمهيد ناري سابق من سرية مدرعات.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، اليوم الثلاثاء، إن 5 جنود إسرائيليين قُتلوا في حادث أمني خطير وقع أمس الاثنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وذلك خلال عملية عسكرية كانت تنفذها كتيبة “نيتسح يهودا” واللواء الشمالي التابع لفرقة غزة، كما أصيب 14 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان حالتهما خطرة.