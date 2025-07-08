نتنياهو يتحدث خلال لقائه ترامب عن “ترحيل طوعي” وحل بلا سيادة أمنية للفلسطينيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مأدبة عشاء بالبيت الأبيض، أنهما يعملان على خطة لتغيير الواقع في غزة، تقوم على ما وصفه نتنياهو بـ”حرية الاختيار” للفلسطينيين بين البقاء أو الرحيل، مضيفا “غزة لا ينبغي أن تكون سجنًا”.

وقال نتنياهو: “أعتقد أن الرئيس ترامب لديه رؤية عبقرية. اسمها ‘الاختيار الحر’. إذا أراد الناس البقاء، يمكنهم البقاء، لكن إذا أرادوا المغادرة، يجب أن يكون لهم الحق في المغادرة. لا ينبغي أن تكون غزة سجنًا. يجب أن تكون مكانًا مفتوحًا، ويُمنح الناس حرية الاختيار”.

وأضاف أن إسرائيل تعمل “بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإيجاد دول ترغب في استقبال الفلسطينيين الذين يختارون مغادرة غزة”، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في هذا الملف، وأن عدة دول أبدت استعدادها لذلك، دون أن يحدد أسماء.

ترمب: تعاون واسع مع دول الجوار بشأن مستقبل غزة و”أمر جيد سيحدث قريبًا”

من جانبه، قال ترامب إن “تعاونًا كبيرًا” يجري مع الدول المحيطة بإسرائيل بخصوص مستقبل غزة، وأضاف: “أعتقد أن أمرًا جيدًا سيحدث قريبًا”.

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين، تهرب ترامب من الإجابة، قائلاً للصحفي: “ربما تطرح هذا السؤال على الرجل الأفضل في العالم للإجابة عليه”، في إشارة إلى نتنياهو.

وأجاب نتنياهو “الفلسطينيون يمكنهم إدارة شؤونهم بأنفسهم، لكن لا يمكنهم امتلاك صلاحيات تهدد إسرائيل”، مضيفًا: “الصلاحيات السيادية، مثل الأمن، ستبقى دائمًا في أيدينا. لن ننتحر كدولة”.

وفي لهجة حادة عقب سؤاله عن احتمال إنشاء دولة فلسطينية، استحضر نتنياهو هجوم 7 أكتوبر ، قائلًا: “أعطيناهم غزة، فقاموا بحفر أنفاق، وبنوا مخابئ للإرهاب، وارتكبوا مجازر واغتصابات وقطعوا رؤوس الرجال. لن نمنحهم دولة تكون منصة لتدمير إسرائيل”.

وأضاف: “نريد سلامًا مع جيراننا الفلسطينيين الذين لا يسعون لتدميرنا، ولكن دون المساس بسيادتنا الأمنية. البعض سيقول: هذا ليس كيانًا كاملًا. لا يهم. المهم أنه لن يتكرر ما حدث. لن نسمح بذلك مرة أخرى”.

وردًا على سؤال بشأن حادث أمني في شمال غزة أسفر عن قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال ترامب: “لا أعتقد أن ذلك سيؤثر. إنهم يريدون الاجتماع والتوصل إلى وقف إطلاق النار”.

أما المستشار الرئاسي ستيف ويتكوف، فقال إن الحادث “مؤسف للغاية”، لكنه أكد أن “لدينا فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق سلام، وأنا متفائل بتحقيق ذلك قريبًا”.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الرئيس ترامب “أرسل رسالة واضحة إلى العالم: أصدقاء أمريكا يمكنهم الوثوق بنا، وأعداؤها يجب أن يخافونا”.

وأضاف أن “قيادة ترامب أسست لسلام لم نشهده من قبل في المنطقة”.