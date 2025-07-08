نتياهو يسلم ترامب رسالة إلى لجنة نوبل ترشحه لجائزة السلام ” شاهد”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أنه رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

وقال نتنياهو، “أود أن أعبر عن تقدير وإعجاب ليس فقط جميع الإسرائيليين، بل الشعب اليهودي والعديد والعديد من المعجبين حول العالم، بسبب قيادتك، قيادتك للعالم الحر، قيادتك لقضية عادلة، وسعيك للسلام والأمن، وهو ما تقوده في العديد من البلدان، ولكن الآن، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، لدينا فرص عظيمة.”

وأشاد نتنياهو بفريق الرئيس ترامب واصفًا إياه بـ”الاستثنائي”، وأضاف:

“أعتقد أن فرقنا معًا تشكل مزيجًا قويًا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص. لقد أبرم الرئيس اتفاقيات مع إيران، وهو يصنع السلام الآن من دولة إلى أخرى، في منطقة تلو الأخرى.”

#نتنياهو يقدم لـ #ترامب رسالة يقترح فيها ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.. كيف كان رد فعل الرئيس الأمريكي؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/A5zYRAkxwc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2025

وتابع نتنياهو: “لذا أود أن أقدم لك، سيادة الرئيس، الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل. إنها ترشحك لجائزة نوبل للسلام، وهي جائزة تستحقها بجدارة.”