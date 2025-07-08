الأخبار|الولايات المتحدة

نتياهو يسلم ترامب رسالة إلى لجنة نوبل ترشحه لجائزة السلام ” شاهد”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hands over a nomination letter as he tells President Donald Trump he has nominated him for the Nobel Peace Prize, during a bilateral dinner, at the White House in Washington, D.C., U.S., July 7, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
نتنياهو يسلم ترامب رسالة ترشحه لنيل جائزة نوبل للسلام (رويترز)
8/7/2025

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أنه رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

وقال نتنياهو، “أود أن أعبر عن تقدير وإعجاب ليس فقط جميع الإسرائيليين، بل الشعب اليهودي والعديد والعديد من المعجبين حول العالم، بسبب قيادتك، قيادتك للعالم الحر، قيادتك لقضية عادلة، وسعيك للسلام والأمن، وهو ما تقوده في العديد من البلدان، ولكن الآن، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، لدينا فرص عظيمة.”

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشاد نتنياهو بفريق الرئيس ترامب واصفًا إياه بـ”الاستثنائي”، وأضاف:

“أعتقد أن فرقنا معًا تشكل مزيجًا قويًا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص. لقد أبرم الرئيس اتفاقيات مع إيران، وهو يصنع السلام الآن من دولة إلى أخرى، في منطقة تلو الأخرى.”

وتابع نتنياهو: “لذا أود أن أقدم لك، سيادة الرئيس، الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل. إنها ترشحك لجائزة نوبل للسلام، وهي جائزة تستحقها بجدارة.”

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان