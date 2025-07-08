“نفديكم بدمائنا”.. أكبر حملة تبرع بالدم في الأردن دعما لجرحى غزة (فيديو)

نظم المستشفى التخصصي بالعاصمة الأردنية عمّان، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان “نفديكم بدمائنا”، دعما للجرحى المصابين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال منظمو الحملة إنها تُعَد أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى المملكة، إذ شهدت الحملة إقبالا واسعا وتوافد المواطنين من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى، ومديرية بنك الدم ووزارة الصحة.

وأوضح منظمو الحملة أنها جمعت أكثرمن 700 وحدة دم خلال 8 ساعات فقط.

وأطلق المستشفى التخصصي هذه الحملة بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، بهدف دعم المستشفيات في قطاع غزة التي تعاني نقصا حادا في وحدات الدم، جراء الحصار الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وتسعى الحملة إلى جمع أكبر عدد ممكن من التبرعات لتلبية الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي هناك.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، المدير العام للمستشفى التخصصي، الدكتور فوزي الحموري، إن هذه المبادرة الإنسانية والوطنية تأتي “تخفيفا لمعاناة أهل غزة، وتضامنا معهم في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر الخانق والنقص الحاد في وحدات الدم”.

وأفاد الحموري بأن وجود متبرعين في غزة أصبح شبه مستحيل بسبب سوء التغذية وفقر الدم الذي يعانيه السكان، مؤكدا أن أبواب المستشفى ستبقى مفتوحة أمام الراغبين في التبرع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، من أن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه خطر التوقف التام من دون الوقود، داعية إلى إدخاله فورا إلى القطاع.

وفي منشور على منصة إكس، قالت المنظمة إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت “أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المقدَّم لقطاع الرعاية الصحية، مما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار”.

وأوضحت أنه “في ظل القصف المتواصل وتزايد أعداد المصابين، تكافح المستشفيات لتقديم حتى أبسط الخدمات المنقذة للحياة”.