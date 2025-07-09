أول تعليق من أردوغان عقب إعلان أوجلان انتهاء العمل المسلح ضد تركيا (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على إنجاح عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مشددًا على أنه “لن يُسمح للجهات المظلمة بتخريب هذه العملية”.

وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، عقب لقائه وفدًا من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، قال أردوغان إن اللقاء تركز على مبدأ “تركيا خالية من الإرهاب”، معتبرًا ذلك هدفًا استراتيجيًا للحكومة.

وأضاف الرئيس التركي “أتمنى أن تنتهي هذه العملية بنجاح، وأن تتحقق أهدافنا دون أي تدخل أو محاولة لإفشالها”، مؤكدًا أن بلاده تعمل أولًا على تحقيق تركيا خالية من الإرهاب، ثم الانتقال نحو إقامة منطقة خالية من الإرهاب بشكل أوسع.

رسالة أوجلان

في تطور لافت، أعلن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، أن الكفاح المسلح للحزب ضد الدولة التركية “قد انتهى بشكل طوعي”، داعيًا إلى انتقال كامل نحو السياسات الديمقراطية.

وجاءت تصريحات أوجلان في رسالة مصورة تعود إلى شهر يونيو/حزيران المنصرم، نشرتها اليوم الأربعاء وكالة “فرات” للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني.

وأوضح أوجلان في الرسالة “سيتم تحديد الطرق المناسبة لإلقاء السلاح من خلال خطوات عملية سريعة”.