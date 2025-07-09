تفجير منزل واستهداف جرافة وقنص جندي.. عمليات جديدة للمقاومة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، تنفيذ مقاتليها عمليات نوعية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد عودتهم من خطوط القتال في جنوب القطاع.

وأوضحت الكتائب في بيان أن مقاتليها فجروا منزلاً كان قد تم تفخيخه بشكل مسبق في قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية داخل حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2025.

وفي عملية أخرى، ذكرت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع “D9” بعبوة “شواظ”، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بأسلوب العمل الفدائي في منطقة معن جنوب خان يونس بذات التاريخ.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن أحد قناصتها تمكن من إصابة جندي إسرائيلي خلال تمركزه أعلى جبل الصوراني في حي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك في إطار عمليات “طوفان الأقصى”.

وبشكل شبه يومي، تعلن “كتائب القسام” وفصائل المقاومة الأخرى تنفيذ “عمليات نوعية” ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفه، بينما تتكتم تل أبيب على خسائرها وتفرض رقابة مشددة على النشر.