بصواريخ وزورق مسيّر.. “أنصار الله” تعلن إغراق سفينة شحن جديدة متجهة إلى إيلات (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية استهدفت سفينة الشحن “إترنيتي سي” أثناء توجهها إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في “فلسطين المحتلة”، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، وذلك ضمن سلسلة الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، أن الهجوم تم باستخدام زورق مسيّر و6 صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكدا أن العملية موثقة بالصوت والصورة، وستُعرض لاحقا كدليل على ما وصفه بـ”القدرة التصعيدية المتنامية في سياق الردع البحري”.

وأوضح البيان أن السفينة “إترنيتي سي” تم استهدافها بعد أن رفضت نداءات وتحذيرات متكررة من القوات البحرية التابعة لجماعة “أنصار الله”، وقامت باستئناف تعاملها مع ميناء “أم الرشراش” رغم قرارات الحظر المعلنة مسبقا.

وأضاف العميد سريع أن “استئناف الشركة المالكة للسفينة نشاطها مع موانئ الكيان الصهيوني يُعد انتهاكا صارخا لقراراتنا السيادية، وردّنا جاء حتميا وضروريا”.

إنقاذ طاقم السفينة

وأكد البيان أن عملية الاستهداف أسفرت عن إغراق السفينة بشكل كامل، في حين تحركت وحدات خاصة من القوات البحرية التابعة لجماعة “أنصار الله” إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن.

وشددت جماعة “أنصار الله” على أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة الشركات البحرية كافة من التورط في التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان “نكرّر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني أو إرسال السفن إلى موانئه، وسنتعامل مع أي سفينة تتحدى قراراتنا كهدف مشروع، أينما وصلت يدنا العسكرية”.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه العمليات هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار الظالم المفروض عليه، مؤكدا أن موقف جماعة “أنصار الله” ثابت في دعمه للمقاومة الفلسطينية، وأن العمليات العسكرية ستتواصل حتى يتوقف العدوان وتتحقق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأمس الثلاثاء، نشرت جماعة “أنصار الله” تسجيلا مصوّرا يوثق لحظة استهداف السفينة التجارية “ماجيك سيز” وإغراقها في البحر الأحمر، متهمة الشركة المالكة بانتهاك قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر دخول السفن إلى “موانئ فلسطين المحتلة”.