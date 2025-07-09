“تأخرت المياه فواجه النيران بيديه”.. قصص استثنائية من قلب حرائق اللاذقية (شاهد)

مواقف إنسانية واستثنائية سطرها رجال الدفاع المدني السوري خلال مشاركتهم في إخماد حرائق ريف اللاذقية، التي لا تزال مستعرة منذ ستة أيام، وسط إشادة واسعة باستبسالهم وتفانيهم في أداء واجبهم.

يطفئ النيران بسترته

وخلال اليومين الماضيين، بث ناشطون مقاطع تُظهر أحد رجال الدفاع المدني وهو يلجأ إلى استخدام سترته الواقية لإطفاء النيران، في محاولة لمنع انتشارها نحو منطقة سكنية، نتيجة تأخر وصول سيارة الإطفاء.

يتحدون النيران

وفي مشهد آخر، يظهر رجال الإطفاء وهم يخاطرون بالوقوف قرب ألسنة لهب تنثر شظايا نارية.

اللهم اجعلها بردًا وسلامًا على وطننا وأبنائه يا رب العالمين.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/WSbHbEpKvB — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) July 8, 2025

وأظهر مقطع ثالث عنصرًا من الدفاع المدني واقفًا على حافة تلة صغيرة لتوجيه المياه نحو بقعة مشتعلة يصعب الوصول إليها.

في المنطقة الأكثر خطراً تبذل الفرق أقصى طاقاتها وتنتشر على طول الخط الفاصل لمنع توسع النيران إلى داخل محمية الفرنلق في ريف اللاذقية، وحماية أكثر الغابات ثراءً بالأشجار الحراجية في سوريا.

مكافحة فرق الإطفاء للحرائق بالقرب من غابات الفرنلق.#الدفاع_المدني_السوري #سوريا… pic.twitter.com/5sG8sB9cr0 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 8, 2025

استراحة محارب

كما أظهرت لقطات تداولها الناشطون، رجال الإطفاء والدفاع المدني وهم مستلقون على الأرض وسط الغابات لأخذ قسط من الراحة، أو تناول الطعام دون أن يغادروا مواقعهم أو يتخلوا عن مهامهم.

إشادة ودعم

في السياق نفسه، عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن تقديره لجهود رجال الدفاع المدني، وأشاد في مقطع مصوّر خلال زيارته مواقع الحرائق في ريف اللاذقية بما يبذله هؤلاء من جهد كبير، خصوصًا في ظل تعقّد الحريق ومحدودية الإمكانيات المتوفرة لديهم.

وتستمر الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي منذ الثالث من يوليو/تموز الجاري، ووصلت إلى منطقة الشيخ حسن في ناحية كسب، ولا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها، ومنع توسعها بشكل أكبر.

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية حرائق بحلول فصل الصيف، جراء ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأشجار في تلك المنطقة وسرعة الرياح، مما يصعب إخمادها.