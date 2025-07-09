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“تأخرت المياه فواجه النيران بيديه”.. قصص استثنائية من قلب حرائق اللاذقية (شاهد)

يواصل رجال الإطفاء عملياتهم لإخماد حرائق اللاذقية (الدفاع المدني السوري)
9/7/2025-|آخر تحديث: 01:26 PM (توقيت مكة)

مواقف إنسانية واستثنائية سطرها رجال الدفاع المدني السوري خلال مشاركتهم في إخماد حرائق ريف اللاذقية، التي لا تزال مستعرة منذ ستة أيام، وسط إشادة واسعة باستبسالهم وتفانيهم في أداء واجبهم.

يطفئ النيران بسترته

وخلال اليومين الماضيين، بث ناشطون مقاطع تُظهر أحد رجال الدفاع المدني وهو يلجأ إلى استخدام سترته الواقية لإطفاء النيران، في محاولة لمنع انتشارها نحو منطقة سكنية، نتيجة تأخر وصول سيارة الإطفاء.

رجل إطفاء يستخدم سترته في محاولة لإطفاء النيران (متداول)

يتحدون النيران

وفي مشهد آخر، يظهر رجال الإطفاء وهم يخاطرون بالوقوف قرب ألسنة لهب تنثر شظايا نارية.

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وأظهر مقطع ثالث عنصرًا من الدفاع المدني واقفًا على حافة تلة صغيرة لتوجيه المياه نحو بقعة مشتعلة يصعب الوصول إليها.

استراحة محارب

كما أظهرت لقطات تداولها الناشطون، رجال الإطفاء والدفاع المدني وهم مستلقون على الأرض وسط الغابات لأخذ قسط من الراحة، أو تناول الطعام دون أن يغادروا مواقعهم أو يتخلوا عن مهامهم.

إشادة ودعم

في السياق نفسه، عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن تقديره لجهود رجال الدفاع المدني، وأشاد في مقطع مصوّر خلال زيارته مواقع الحرائق في ريف اللاذقية بما يبذله هؤلاء من جهد كبير، خصوصًا في ظل تعقّد الحريق ومحدودية الإمكانيات المتوفرة لديهم.

وتستمر الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي منذ الثالث من يوليو/تموز الجاري، ووصلت إلى منطقة الشيخ حسن في ناحية كسب، ولا تزال فرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها، ومنع توسعها بشكل أكبر.

وتشهد مناطق في ريف اللاذقية حرائق بحلول فصل الصيف، جراء ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الأشجار في تلك المنطقة وسرعة الرياح، مما يصعب إخمادها.

المصدر: الجزيرة مباشر

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