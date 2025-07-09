ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها أنه وجه رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية إلى 6 دول، من بينها 3 دول عربية، هي الجزائر والعراق وليبيا، علاوة على بروناي ومولدوفا والفلبين.

وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات من الجزائروالعراق وليبيا للسوق الأمريكية، و25% على صادرات بروناي وملدوفا والفلبين.

وأوضح ترامب في خطاباته لهذه الدول أنه “قد يتم تعديل هذه التعريفات، بالزيادة أو النقصان، اعتمادًا على علاقتنا مع بلدكم”.

وذكر ترامب في رسائله أن هذه التعريفات الجمركية “أقل بكثير مما هو مطلوب للقضاء على التفاوت في العجز التجاري بيننا وبين بلدكم”.

وكان ترامب قال في وقت متأخر أمس الثلاثاء في منشور على منصة “سوشيال تروث” إنه سيرسل “7 إشعارات رسوم على الأقل” صباح الأربعاء، والمزيد في وقت لاحق، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

توسيع نطاق الحرب التجارية

ووسع ترامب نطاق حرب تجارية، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، عندما قال أمس الثلاثاء إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 50 % على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما على الأدوية، التي يهدد بفرضها منذ فترة طويلة، قد تصل إلى 200%.

وجاء التهديد بعد يوم من ضغوط ترامب على 14 من الشركاء التجاريين، بما في ذلك اثنان من كبار الموردين للولايات المتحدة، وهما كوريا الجنوبية واليابان، برسائل بشأن رسوم جمركية بنسبة ما بين 20% إلى 40% تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل.

مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيع “اتفاق عمل مؤقت” يحدد الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية للسوق الأمريكي بنسبة 10%، وهو الحد الأدنى الذي قال ترامب إنه يمكن أن يقبله، فيما تستمر المحادثات بين الاتحاد والولايات المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن 6 دبلوماسين على إطلاع على الأمر أن الاتحاد الأوروبي لا يتوقع الحصول على نفس المعاملة التي حصلت عليها بريطانيا في قطاعي الصلب والسيارات، كما يطالب ترامب برسوم بنسبة 17% عل الصادرات الأوروبية من المنتجات الزراعية الغذائية.

وقال ترامب إن المحادثات التجارية تسير بشكل جيد مع الصين والاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريكان تجاريان للولايات المتحدة.

واضاف ترامب إنه “من المحتمل” أن يخبر الاتحاد الأوروبي في غضون يومين بالمعدل الذي يمكن أن يتوقعه لصادراته إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن التكتل الذي يتألف من 27 دولة أصبح أكثر تعاونا.

وأوضح “عاملونا معاملة سيئة للغاية حتى وقت قريب، والآن يعاملوننا بلطف شديد. كأننا في عالم مختلف في الواقع”.

وعلى الجانب الأوروبي قال ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي إن تقدما جيدا تحقق فيما يتعلق باتفاق إطاري للتجارة، وربما يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وعبر شفتشوفيتش عن أمله في أن يتمكن مفاوضو الاتحاد الأوروبي من إنهاء عملهم قريبا، مع توفر وقت إضافي الآن نتيجة تمديد واشنطن للموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية من التاسع من يوليو/تموز الجاري إلى أول أغسطس/آب.

وقال “آمل أن نتوصل إلى نتيجة مرضية، ربما في الأيام المقبلة”.