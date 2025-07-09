حصيلة جديدة لفيضانات تكساس.. 109 قتلى و161 في عداد المفقودين

أعلن غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس، الثلاثاء أنّ 161 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين بعد الفيضانات المدمّرة التي ضربت الولاية الواقعة في جنوبي الولايات المتحدة وأوقعت 109 قتلى.

وقال أبوت خلال مؤتمر صحفي إنّ جميع المفقودين تقريبا من مقاطعة كير، مشيرا إلى أنّ هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أبلغ أصدقاؤهم أو أقاربهم عن فقدانهم.

وبعد أربعة أيام على الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عددا من مقاطعات الولاية، بعضها في منتصف الليل، تضاءلت الآمال بالعثور على ناجين، في حين حذّر الحاكم من أنّ أعداد المفقودين قد ترتفع مع استمرار عمليات البحث الشاقة.

وقال أبوت “من المرجّح جدا أن يُضاف المزيد إلى هذه القائمة” للأشخاص المفقودين من جراء الكارثة.

وتابع الحاكم “ليس هناك ما هو أهمّ في قلوبنا وعقولنا من أبناء هذا المجتمع، وبخاصة أولئك الذين ما زالوا مفقودين”.

وأحصت مقاطعة كير لوحدها سقوط 94 قتيلا، وسقط القتلى الباقون وعددهم 15 على الأقل في مقاطعات أخرى من الولاية.

ومن بين الضحايا 27 طفلا ومرشدا من مخيّم “كامب ميستيك” الصيفي للفتيات على ضفاف نهر غوادلوبي الذي كان فيه نحو 750 شخصا.

ولا يزال البحث جاريا بمشاركة مروحيات وطائرات بدون طيار وفرق مع كلاب مدربة للعثور على ضحايا آخرين.