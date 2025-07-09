جرفت المنازل ووصفت بـ”التاريخية”.. فيضانات عارمة تجتاح ولاية نيو مكسيكو (شاهد)

اجتاحت فيضانات وصفت بـ”التاريخية” قرية رويدوسو في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، مخلّفة دمارًا واسع النطاق في الممتلكات والبنية التحتية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ التي تباشرها السلطات المحلية، بعد تأكيد مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان.

“ندبة الحروق” تضاعف الخسائر

وبحسب مسؤولي الطوارئ، فقد أسفرت الفيضانات الكارثية عن وفاة رجل، وطفلة 4 سنوات، وصبي 7 سنوات، بعد أن جرفتهم السيول العنيفة التي تدفقت على المنطقة المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة، والتي خلّفت ما يُعرف بـ”ندبة الحروق”، مما زاد من قابلية الأرض للانهيار والانجراف.

ذروة قياسية تتجاوز عتبة الفيضان

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ألبوكيركي أن منسوب نهر ريو رويدوسو، بلغ ذروة قياسية مؤقتة وصلت إلى 20-24 قدمًا، متجاوزًا بكثير عتبة الفيضان الرئيسية المقدّرة بـ15 قدمًا، وهو ما ساهم في تفاقم حجم الكارثة خلال وقتٍ قياسي.

انهيار منشآت حكومية ومطاعم

وتداول ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مقاطع مصوّرة توثق حجم الدمار، حيث أظهرت الفيديوهات انهيارات جزئية وكاملة لعدد من المنشآت الحكومية والمحال التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى تراكم الحطام والمخلّفات التي جرفها الفيضان في الشوارع والمناطق السكنية.

وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها في ظل ظروف مناخية صعبة، وسط تحذيرات من استمرار السيول نتيجة احتمالية هطول أمطار إضافية على المناطق الجبلية المحيطة، مما قد يزيد من خطورة الأوضاع في الساعات المقبلة.

الفيضانات الأعنف تاريخيا

وتُعد هذه الفيضانات من بين الأكثر عنفًا في تاريخ ولاية نيو مكسيكو، إذ تأتي بعد أسابيع فقط من حرائق غابات مدمّرة اجتاحت المنطقة، مما أدى إلى تدهور بنية التربة وزيادة خطر الانزلاقات الأرضية والسيول المفاجئة.

ودعت السلطات المحلية، السكان إلى تجنب الطرقات المنخفضة والمناطق القريبة من مجرى النهر، فيما تم فتح مراكز إيواء طارئة لاستقبال المتضررين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بفعل ارتفاع المياه وانهيار بعض البنى التحتية.

وحسب بيان بلدية رويدوسو، فإن فرق الطوارئ نفذت ما بين 50 و 60 عملية إنقاذ مائي سريع خلال الحدث.