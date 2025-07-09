الأخبار|بريطانيا

وداعا لخلع الأحذية في المطارات المحلية بأمريكا

ARLINGTON, VA - JULY 8: The North Transportation Security Administration security checkpoint at Ronald Reagan Washington National Airport is seen on July 8, 2025 in Arlington, VA. For the first time in nearly two decades, the TSA is easing its shoe removal rule introduced five years after a 2001 shoe-bombing attempt by allowing some travelers to keep their shoes on at security checkpoints. Kent Nishimura/Getty Images/AFP (Photo by Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مطار رونالد ريغان بمدينة آرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية (الفرنسية)
9/7/2025-|آخر تحديث: 07:02 AM (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الركاب المسافرين عبر المطارات المحلية لن يطلب منهم بعد الآن خلع أحذيتهم أثناء التفتيش الأمني، منهية بذلك سياسة استمرت
لما يقرب من 20 عاما.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان: “إنهاء سياسة خلع الأحذية هو أحدث خطوة تتخذها الوزارة لتحديث وتعزيز تجربة المسافرين في مطارات بلادنا”.

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وأضافت: “كما هو الحال دائما، يظل الأمن على رأس أولوياتنا. وبفضل التقدم التكنولوجي المتطور الذي حققناه ونهجنا الأمني متعدد الطبقات، نحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ هذا التغيير مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن”.

وكان المواطن البريطاني ريتشارد ريد حاول في ديسمبر/كانون الأول 2001 تفجير متفجرات مخبأة في حذائه على متن رحلة جوية من باريس إلى ميامي.

وبعد نحو 5 سنوات، في أغسطس/آب 2006، فرضت إدارة أمن النقل الأمريكية إجراء يُلزم الركاب بخلع أحذيتهم ليتم فحصها بحثا عن متفجرات، استنادا إلى معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود تهديد مستمر.

وتم إنشاء إدارة أمن النقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 خلال رئاسة جورج دبليو بوش، للإشراف على أمن جميع وسائل النقل، وذلك ردا على هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وفي أغسطس/آب 2006 أيضا، فرضت إدارة أمن النقل حظرا على السوائل والمواد الهلامية والبخاخات في الأمتعة المحمولة على متن الطائرات، بعد إحباط مخطط إرهابي لتفجير متفجرات سائلة على متن عدة رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة. وتم تخفيف الحظر لاحقا، مع السماح بحمل كميات محدودة من السوائل.

المصدر: وكالات

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