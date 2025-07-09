دراسة تكشف: كيف تهزم الرياضة التوتر والاكتئاب لدى الأطفال؟

أظهرت دراسة علمية أن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام تعتبر من أفضل الوسائل لعلاج الاطفال الذين يعانون من اضطرابات الحالة المزاجية، ويعانون من مشاعر التوتر والاكتئاب.

ووجد فريق بحثي مشترك من جامعتي جنوب أستراليا ومانشستر الإنجليزية أن الأطفال الذين يشاركون في برنامج تدريبات رياضية تتراجع لديهم أعراض الاكتئاب بشكل واضح.

واستندت الدراسة إلى نتائج 375 ورقة بحثية، شملت أكثر من 38 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 18 عاما.

وبحسب نتائج الدراسة، التي أوردتها دورية علمية أمريكية متخصصة في طب نفس الأطفال والمراهقين، تتراجع مستويات القلق والتوتر لدى الأطفال الذين يمارسون ما يعرف باسم تمارين المقاومة العضلية، التي تعتمد على رفع الأثقال بأشكال متعددة لمختلف عضلات الجسم.

كما أوضحت الدراسة أن أعراض الاكتئاب تتراجع لدى الأطفال الذين يمارسون التمرينات الرياضية مثل الأيروبكس وتدريبات القوة.

أهمية ممارسة الرياضة بانتظام

ووأوضحت الدراسة أن الفوائد التي تحققها الرياضة للأطفال تتزايد عندما يتم ممارسة التدريبات الرياضية ما بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات أسبوعيا بشكل منتظم.

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن الرياضة قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية للأطفال بدون الحاجة إلى أدوية مثل مضادات الاكتئاب.

وقال رئيس فريق الدراسة في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية “التدريبات الرياضية هي نشاط منخفض التكلفة، وتمثل استراتيجية متاحة على نطاق واسع ويمكن أن تحدث فارقا حقيقيا في الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال”.