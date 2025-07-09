رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف بخسائر كبيرة في الحرب على غزة (فيديو)

أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، بأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في الحرب الجارية على قطاع غزة، مقدما تعازيه لعائلات الجنود الذين قتلوا في المعارك، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحرب لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها.

وقال زامير خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج طلاب كلية الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، “للأسف الشديد، الحرب كلفتنا الكثير من الضحايا.. جنود من كتيبة “نيتسح يهودا”، وهي أول كتيبة حريدية في الجيش، قتلوا في المعارك الأخيرة. أرسل تعازيّ الحارة لعائلاتهم”.

وقال زامير “الحرب ستنتهي حين ننتصر ونؤمن أمننا ومستقبلنا. لن نتراجع ولا نتوقف حتى نحقق كافة أهداف الحرب، بالتسلسل العملياتي الصحيح. هذا هو واجبي، وهذا ما أقسمنا عليه، وهذا ما سنفعله”.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش لن يستسلم أمام الأصوات التي تحاول إضعافه، سواء من داخل إسرائيل أو خارجها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، مقتل 5 جنود في بيت حانون شمالي قطاع غزة، خلال كمين مميت استخدمت خلالها المقاومة الفلسطينية 3 عبوات ناسفة.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 883 عسكريا بينهم 439 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، فيما بلغ عدد المصابين نحو 6032 عسكريا، بينهم 2745 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتكتم إسرائيل على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.