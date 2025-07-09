شاهد: ألوية الناصر صلاح الدين تقصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شرق جباليا

بثت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، اليوم الاربعاء، مشاهد مصورة توثق عملية قصف استهدفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل شرق بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الألوية عبر منصاتها الإعلامية لحظات الإعداد الميداني للعملية، حيث ظهر المقاوم يجهز قذائف الهاون ويضبط زوايا الإطلاق لتحديد الاتجاهات والمسافات، قبل أن يبدأ بإطلاق دفعات متتالية من القذائف باتجاه نقطة تمركز قوات الاحتلال.

وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين، أن القصف نُفذ بدقة عالية وأصاب هدفه المباشر، في إطار ما وصفته بـ”معركة التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات المركزة ضد قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في شمال قطاع غزة.