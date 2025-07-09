شاهد: لحظة إغراق السفينة “إترنيتي سي” بعد استهدافها بصواريخ “أنصار الله”

نشرت جماعة “أنصار الله” في اليمن مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة “ETERNITY C” أثناء محاولتها الوصول إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في “فلسطين المحتلة”، وذلك بسبب “خرق” قرار الحظر المفروض من أنصار الله، بحسب بيان الجماعة.

وبثت الجماعة، اليوم الاربعاء، تسجيلًا صوتيًا لحوار دار بين أحد مقاتلي القوات البحرية للجماعة وقبطان سفينة الشحن “إترنيتي سي”، التي تم استهدافها لاحقًا بزورق مسيّر وصواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراقها بالكامل.

ويكشف الحوار، الذي جرى باللغة الإنجليزية عبر قناة الاتصالات البحرية، عن محاولة تحذير السفينة وتوجيهها لتغيير مسارها قبل بدء العملية العسكرية.

وأكد المقاتل اليمني في الاتصال أن السفينة ليست هدفًا مباشرًا إذا تجاوبت مع التعليمات.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” في وقت سابق الأربعاء، عن تنفيذ عملية استهدفت سفينة الشحن “إترنيتي سي” أثناء توجهها إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في “فلسطين المحتلة”، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، وذلك ضمن سلسلة الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، أن الهجوم تم باستخدام زورق مسيّر و6 صواريخ مجنحة وباليستية.

وأكد البيان أن عملية الاستهداف أسفرت عن إغراق السفينة بشكل كامل، في حين تحركت وحدات خاصة من القوات البحرية التابعة لجماعة “أنصار الله” إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن.

وشددت جماعة “أنصار الله” على أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة الشركات البحرية كافة من التورط في التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.