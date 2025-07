فيديو مروع يوثق لحظات إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا (شاهد)

وثق مقطع فيديو، نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لإطلاق نار جماعي هز حي غرايز فيري بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية فجر الاثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

وأظهر الفيديو حالة من الذعر وسط السكان خلال دوي إطلاق النار الكثيف، بينما هرع عدد من الموجودين إلى الاحتماء.

Mass Shooting in Grays Ferry, Philadelphia, Pennsylvania

On July 7, 2025, at 12:56 AM, a mass shooting on the 1500 block of 27th Street killed three men (19, 23, 24) and injured nine others.

