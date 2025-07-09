“ما هذا العفن؟”.. ترامب يقطع اجتماعا في البيت الأبيض وسط دهشة الحاضرين (شاهد)

في مشهد غير معتاد خلال اجتماع حكومي، خصص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جزءًا من جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، لاستعراض تفصيلي للتغييرات الجمالية التي أدخلها على البيت الأبيض، مشيرًا إلى وجود “عفن” في زوايا غرفة الاجتماعات ومشككًا في جدوى طلائها.

وأوضح ترامب، في نهاية الاجتماع الذي استمر أكثر من 90 دقيقة، أنه أعاد ترتيب غرفة مجلس الوزراء بنفسه، مختارًا اللوحات الفنية والصور الرئاسية من أرشيف البيت الأبيض، وقال “أنا فخور بكل قطعة فنية وضعتها هنا”.

علامات عفن

وأضاف الرئيس أن هناك مناطق في الغرفة تظهر عليها علامات عفن في الزوايا العلوية، وقال “إذا قمنا بطلائها، فلن تبدو جميلة، لأننا لم نجد حتى الآن طلاءً يشبه الذهب.. حاولوا لسنوات وفشلوا”. ثم طرح على وزرائه سؤالًا غير تقليدي: “هل نترك العفن على حاله؟ مَن مع الإبقاء عليه كما هو؟”.

ولم يخلُ حديث ترامب من طرافة واستعراض للسلطة، إذ روى كيف أعجب بساعة جدارية أثناء زيارته لوزارة الخارجية، وقال ممازحًا وزير الخارجية ماركو روبيو “أنا أملك الحق في أخذها، رضيت أم أبيت”.